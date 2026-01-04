EN
Интернет и мемы

Создатели Twitter и Pinterest представили «противоядие» от соцсетей

2 минуты чтения 09:36

Один из соучредителей соцсети Twitter, ныне существующей под названием X, Биз Стоун и сооснователь онлайн-платформы для скрапбукинга Pinterest Эван Шарп представили приложение Tangle — «социальную сеть нового типа, созданную для осознанной жизни», пишет Financial Times (FT). В публикации Tangle названо «противоядием» от современных соцсетей.

По данным издания, приложение принадлежит новому стартапу Стоуна и Шарпа компании West Co. Она была основана еще в 2023 году, однако сейчас предпринимателям удалось привлечь для ее развития инвестиции на сумму 29 миллионов долларов.

На сайте компании Tangle назван инструментом, «помогающим людям целенаправленно планировать свою жизнь, фиксировать реальность своих дней и видеть более глубокие нити, формирующие их жизнь».

Как сообщается, доступ в Tangle пока предоставляется только по приглашению, а его пользователям предлагают «делиться личными целями или намерениями со своими друзьями, поддерживать цели друг друга и размышлять о том, как они могут быть достигнуты».

В то же время Стоун в интервью FT отметил, что приложение находится на ранней стадии тестирования и может серьезно измениться до начала полноценного публичного запуска. «Оказывается, создание чего-то, что поможет людям ориентироваться в жизни, — это сложная работа, но я думаю, что оно того стоит», — сказал он.

В свою очередь, Шарп заявил о желании «помочь немного улучшить ситуацию», создавшуюся из-за повсеместного использования телефонов и соцсетей. По его словам, он задумался над тем, что бы он мог создать, «чтобы хоть как-то помочь справиться с ужасными последствиями разрушительного воздействия на человеческий разум и сердце, которое мы причинили за последние 15 лет?»

Прежде чем основать West Co., Шарп два года работал в компании экс-дизайнера Apple, причастного к созданию iPhone, сэра Джонатана Айва. Для Стоуна, как пишет FT, Tangle — это последняя попытка извлечь выгоду из своего предыдущего успеха. После ухода из Twitter в 2021 году Стоун раскритиковал купившего соцсеть Илона Маска, назвав миллиардера «несерьезным», а внесенные им изменения «душераздирающими». FT добавляет, что еще несколько членов команды основателей West Co ранее также работали в Twitter и Pinterest.

