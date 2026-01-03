EN
Трамп опубликовал первое фото захваченного президента Венесуэлы

2 минуты чтения 19:41 | Обновлено: 20:04

Президент США Дональд Трамп выложил на своей странице в соцсети Truth Social фотографию захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 

«Николас Мадуро на борту USS Iwo Jima», — говорится в посте. ABC News сообщил, что его сначала доставят в Гуантанамо, а затем отправят в Нью-Йорк на самолете ФБР.

Ранее Трамп также дал телефонное интервью Fox News, в котором он рассказал некоторые детали военной операции США. Так, по его словам, Вашингтон планировал провести операцию в Венесуэле несколько дней назад, но ее откладывали из-за непогоды, а подготовка началась в середине декабря. «Они построили дом, идентичный тому, в который они ворвались, со всеми сейфами и стальными конструкциями», — добавил Трамп.

Во время захвата Мадуро он, по словам американского президента, находился «в очень хорошо охраняемом месте, фактически в крепости». «Он находился в доме, который больше походил на крепость, чем на дом. Там были стальные двери, так называемая защитная зона, которая полностью покрыта сталью. Он не смог закрыть эту зону. Он пытался проникнуть внутрь, но его так быстро окружили, что он не успел туда попасть», — заявил Трамп.

США захватили президента союзника России
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
Мир6 минут чтения

The New York Times также пишет, что у ЦРУ был источник внутри правительства Венесуэлы, который помогал отслеживать передвижения Мадуро. Издание отмечает, что неясно, как США удалось завербовать этот источник, но предполагает, что ему пообещали многомиллионное вознаграждение.

Кроме того, президент США отметил, что Вашингтон будет решать дальнейшую судьбу Венесуэлы. «Мы будем принимать активное участие в решении вопроса о том, кто будет управлять страной. Мы не можем рисковать, позволяя кому-то другому управлять и просто завладевать тем, что он оставил», — сказал Трамп.

Помимо этого, он рассказал, что наблюдал за атакой в режиме реального времени, слово за телешоу. При этом он отказался выразить однозначную поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, которая после захвата Мадуро опубликовала обращение к согражданам и пообещала освободить политзаключенных. Ее заявление заканчивается словами «Венесуэла будет свободной».

Также Трамп напомнил, что он неоднократно предлагал президенту Мексики Клаудии Шейнбаум «ликвидировать» наркокартели в ее стране, но она отказывалась. Американский президент подчеркнул, что захват Мадуро не был посланием Мексике.

Президент США сравнил действия американских военных с действиями российской армии в Украине, заявив, что военные США действовали эффективнее.

