Дочь звезды «Людей в черном» найдена мертвой в отеле

В Сан-Франциско была найдена мертвой дочь американского актера Томми Ли Джонса — Виктория Джонс, сообщает портал TMZ и другие издания.

Тело женщины обнаружили утром первого января в люксовом отеле Fairmont San Francisco. По данным полиции, офицеры прибыли на место около 3:14 утра по сообщению о медицинской чрезвычайной ситуации. Врачи констатировали смерть на месте, после чего расследование было передано в офис судебно-медицинской экспертизы. Причина пока официально не установлена, но есть сообщения о том, что смерть не была насильственной.

Личность погибшей официально не подтверждена, однако источники правоохранительных органов сообщили СМИ, что речь идет о 34-летней Виктории Джонс. Представители актера ситуацию пока не комментировали.

Таблоид New York Post пишет, что очевидцам на месте происшествия якобы были даны инструкции по проведению сердечно-легочной реанимации, однако к моменту прибытия экстренных служб женщина уже была мертва. Издание также сообщает, что ранее у Джонс возникали проблемы с законом. Так, в 2025 году она была несколько раз арестована в Калифорнии по обвинениям, связанным с наркотиками, препятствованием действиям полиции и домашним насилием. По данным газеты, по ряду дел она не признала вину и была освобождена под залог.

Виктория Джонс — дочь Томми Ли Джонса и его первой жены Кимберли Клафли. В детстве она недолгое время снималась в кино, в том числе в фильме «Люди в черном 2», а также появлялась в сериале «Холм одного дерева» и фильме «Три могилы», режиссером которого выступил ее отец.