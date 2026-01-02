EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Дочь звезды «Людей в черном» найдена мертвой в отеле

2 минуты чтения 07:49 | Обновлено: 08:07

В Сан-Франциско была найдена мертвой дочь американского актера Томми Ли Джонса — Виктория Джонс, сообщает портал TMZ и другие издания.

Тело женщины обнаружили утром первого января в люксовом отеле Fairmont San Francisco. По данным полиции, офицеры прибыли на место около 3:14 утра по сообщению о медицинской чрезвычайной ситуации. Врачи констатировали смерть на месте, после чего расследование было передано в офис судебно-медицинской экспертизы. Причина пока официально не установлена, но есть сообщения о том, что смерть не была насильственной.

Личность погибшей официально не подтверждена, однако источники правоохранительных органов сообщили СМИ, что речь идет о 34-летней Виктории Джонс. Представители актера ситуацию пока не комментировали.

Какие сериалы ждать в 2026 году
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
Интернет и мемы8 минут чтения

Таблоид New York Post пишет, что очевидцам на месте происшествия якобы были даны инструкции по проведению сердечно-легочной реанимации, однако к моменту прибытия экстренных служб женщина уже была мертва. Издание также сообщает, что ранее у Джонс возникали проблемы с законом. Так, в 2025 году она была несколько раз арестована в Калифорнии по обвинениям, связанным с наркотиками, препятствованием действиям полиции и домашним насилием. По данным газеты, по ряду дел она не признала вину и была освобождена под залог.

Виктория Джонс — дочь Томми Ли Джонса и его первой жены Кимберли Клафли. В детстве она недолгое время снималась в кино, в том числе в фильме «Люди в черном 2», а также появлялась в сериале «Холм одного дерева» и фильме «Три могилы», режиссером которого выступил ее отец.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Какие сериалы ждать в 2026 году
Интернет и мемы
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
00:01
Что посмотреть на каникулах? 
Интернет и мемы
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
00:01 1 января
Коварный тест по новогоднему кино
Общество
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
31 декабря 2025
Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
30 декабря 2025
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
29 декабря 2025
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
28 декабря 2025

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
1 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян