Впервые в истории насекомых наделили правами

2 минуты чтения 09:50 | Обновлено: 10:38

Муниципалитеты Сатипо и Наута в Перу впервые в мире предоставили безжалым пчелам из Амазонии юридические права. Теперь в законе закреплено их право на существование и процветание, поддержание здоровых популяций, здоровую среду обитания, свободную от загрязнения, стабильные климатические условия и юридическое представительство в случаях угрозы или вреда, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что безжалые пчелы, которых разводили коренные народы в Латинской Америке еще с доколумбовых времен, являются ключевыми опылителями тропических лесов и поддерживают биоразнообразие и здоровье экосистемы.

При этом сейчас они сталкиваются со смертельным сочетанием изменения климата, вырубки лесов и воздействия пестицидов, а также с конкуренцией со стороны европейских пчел. Из-за этого ученые и активисты пытаются добиться внесения безжалых пчел в международные списки видов, подлежащих охране.

2 минуты чтения

«Этот указ знаменует собой поворотный момент в наших отношениях с природой: он делает безжалых пчел видимыми, признает их субъектами, обладающими правами, и подтверждает их важнейшую роль в сохранении экосистем», — заявила директор по Латинской Америке в Центре экологического права Констанца Прието.

Безжалые пчелы обитают в тропических регионах по всему миру и представляют собой класс, включающий множество разновидностей. Эти насекомые считаются старейшими пчелами на планете. Около половины из 500 известных в мире их видов обитают в Амазонии, где они отвечают за опыление более 80% флоры, в том числе какао, кофе и авокадо.

Признание прав пчел на законодательном уровне произошло благодаря исследовательской и информационно-просветительской кампании, возглавляемой Розой Васкес Эспинозой, основательницей организации Amazon Research Internacional. Она последние несколько лет путешествовала по Амазонии и работала с коренными народами над документированием жизни пчел.

