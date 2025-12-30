EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Средиземное море может лишиться больших белых акул

2 минуты чтения 12:34 | Обновлено: 12:35

Большие белые акулы в Средиземном море находятся под угрозой исчезновения из-за незаконного вылова. К такому выводу пришли американские ученые, работающие совместно с британской природоохранной организацией Blue Marine Foundation, сообщает Би-би-си.

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

По данным исследователей, только в 2025 году у побережья Северной Африки было убито как минимум 40 больших белых акул. Ученые отмечают, что этот вид входит в число более чем 20 видов средиземноморских акул, находящихся под международной правовой защитой. Их вылов и продажа запрещены, однако акулы продолжают регулярно появляться на рынках в странах региона.

Журналисты издания также проверили подлинность видеозаписей из социальных сетей, на которых видно, как мертвых акул доставляют в рыболовные порты Северной Африки. В частности, в Алжире была зафиксирована выгрузка крупной белой акулы, а в Тунисе — подготовка к продаже частей короткоперый акулы-мако, также находящейся под угрозой исчезновения.

Руководитель исследования, морской биолог Франческо Ферретти из американского университета Virginia Tech, заявил, что популяции акул в Средиземном море, особенно белых акул, за последние десятилетия сократились катастрофически. По его словам, ни один другой морской регион в мире не подвергается столь интенсивному промышленному рыболовству. Международный союз охраны природы относит средиземноморскую популяцию белых акул к категории «находящихся в критической опасности».

Как пишет Би-би-си, в этом году ученые попытались обнаружить и изучить акул в проливе между Сицилией и Тунисом, который считается последним убежищем для ряда исчезающих видов. В течение двух недель исследователи использовали приманку, подводные камеры и анализ морской воды на наличие ДНК, однако им удалось зафиксировать лишь одну голубую акулу. Ни одной белой акулы обнаружено не было.

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика12 минут чтения

Параллельно команда получала сообщения о новых случаях гибели белых акул в североафриканских рыболовных районах, в том числе в непосредственной близости от зоны исследований. По оценке ученых, такие потери критичны для уже крайне малочисленной популяции.

Экологи подчеркивают, что, несмотря на международные запреты, соблюдение правил защиты акул сильно различается от страны к стране, а проблема случайного прилова остается нерешенной. В бедных прибрежных сообществах рыбаки часто вынуждены выбирать между сохранением редких видов и необходимостью прокормить свои семьи. При этом специалисты отмечают, что поддержка и переход к более устойчивым методам рыболовства могли бы снизить угрозу исчезновения акул в Средиземном море.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
00:01
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01 29 декабря
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников