Средиземное море может лишиться больших белых акул

Большие белые акулы в Средиземном море находятся под угрозой исчезновения из-за незаконного вылова. К такому выводу пришли американские ученые, работающие совместно с британской природоохранной организацией Blue Marine Foundation, сообщает Би-би-си.

По данным исследователей, только в 2025 году у побережья Северной Африки было убито как минимум 40 больших белых акул. Ученые отмечают, что этот вид входит в число более чем 20 видов средиземноморских акул, находящихся под международной правовой защитой. Их вылов и продажа запрещены, однако акулы продолжают регулярно появляться на рынках в странах региона.

Журналисты издания также проверили подлинность видеозаписей из социальных сетей, на которых видно, как мертвых акул доставляют в рыболовные порты Северной Африки. В частности, в Алжире была зафиксирована выгрузка крупной белой акулы, а в Тунисе — подготовка к продаже частей короткоперый акулы-мако, также находящейся под угрозой исчезновения.

Руководитель исследования, морской биолог Франческо Ферретти из американского университета Virginia Tech, заявил, что популяции акул в Средиземном море, особенно белых акул, за последние десятилетия сократились катастрофически. По его словам, ни один другой морской регион в мире не подвергается столь интенсивному промышленному рыболовству. Международный союз охраны природы относит средиземноморскую популяцию белых акул к категории «находящихся в критической опасности».

Как пишет Би-би-си, в этом году ученые попытались обнаружить и изучить акул в проливе между Сицилией и Тунисом, который считается последним убежищем для ряда исчезающих видов. В течение двух недель исследователи использовали приманку, подводные камеры и анализ морской воды на наличие ДНК, однако им удалось зафиксировать лишь одну голубую акулу. Ни одной белой акулы обнаружено не было.

Параллельно команда получала сообщения о новых случаях гибели белых акул в североафриканских рыболовных районах, в том числе в непосредственной близости от зоны исследований. По оценке ученых, такие потери критичны для уже крайне малочисленной популяции.

Экологи подчеркивают, что, несмотря на международные запреты, соблюдение правил защиты акул сильно различается от страны к стране, а проблема случайного прилова остается нерешенной. В бедных прибрежных сообществах рыбаки часто вынуждены выбирать между сохранением редких видов и необходимостью прокормить свои семьи. При этом специалисты отмечают, что поддержка и переход к более устойчивым методам рыболовства могли бы снизить угрозу исчезновения акул в Средиземном море.