Энтони Хопкинс отметил полвека без алкоголя

Британский актер Энтони Хопкинс не употребляет алкоголь уже 50 лет. Об этой важной дате он рассказал подписчикам своего инстаграма.

Хопкинс опубликовал видеообращение в преддверии Нового года. «Поздравляю всех с тем, что вы прожили еще один год. Моя проблема заключалась в том, что я слишком хорошо проводил время — ведь ровно пятьдесят лет назад я чуть не погиб», — рассказал актер.

По его словам, полвека назад он сел пьяным за руль. Тогда Хопкинс понял, что мог убить кого-то или умереть сам, и пообещал себе больше не пить алкоголь.

«Я понял, что зашел слишком далеко. Это был алкоголизм. Так что если у кого-то из вас есть похожая проблема — если вы чувствуете, что перебираете — задумайтесь об этом. Потому что жизнь может быть намного лучше», — сказал актер.

Он подчеркнул, что не хотел бы выглядеть «убийцей веселья», а просто желает добра тем, кто его слушает.

Хопкинс добавил, что 31 декабря ему исполнится 88 лет, и признался, что искренне благодарен судьбе за каждый прожитый год. Ранее актер уже говорил, что именно отказ от алкоголя стал ключевым поворотом в его жизни, который позволил ему построить выдающуюся карьеру, включая роли в фильмах «Молчание ягнят» и «Отец».

Энтони Хопкинс — британский актер, наиболее известный благодаря роли серийного убийцы и каннибала доктора Ганнибала Лектора, которого он сыграл в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон».

В 1987 году Хопкинс получил от королевы Великобритании Елизаветы II звание командора ордена Британской империи, а в 1993 — титул рыцаря-бакалавра, дающий право на приставку «сэр» перед именем. Помимо этого, актер дважды получил «Оскар» за роли в фильмах «Молчание ягнят» и «Отец».