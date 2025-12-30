EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Энтони Хопкинс отметил полвека без алкоголя

4 минуты чтения 16:11

Британский актер Энтони Хопкинс не употребляет алкоголь уже 50 лет. Об этой важной дате он рассказал подписчикам своего инстаграма.

Хопкинс опубликовал видеообращение в преддверии Нового года. «Поздравляю всех с тем, что вы прожили еще один год. Моя проблема заключалась в том, что я слишком хорошо проводил время — ведь ровно пятьдесят лет назад я чуть не погиб», — рассказал актер.

По его словам, полвека назад он сел пьяным за руль. Тогда Хопкинс понял, что мог убить кого-то или умереть сам, и пообещал себе больше не пить алкоголь.

«Я понял, что зашел слишком далеко. Это был алкоголизм. Так что если у кого-то из вас есть похожая проблема — если вы чувствуете, что перебираете — задумайтесь об этом. Потому что жизнь может быть намного лучше», — сказал актер.

Он подчеркнул, что не хотел бы выглядеть «убийцей веселья», а просто желает добра тем, кто его слушает.

Хопкинс добавил, что 31 декабря ему исполнится 88 лет, и признался, что искренне благодарен судьбе за каждый прожитый год. Ранее актер уже говорил, что именно отказ от алкоголя стал ключевым поворотом в его жизни, который позволил ему построить выдающуюся карьеру, включая роли в фильмах «Молчание ягнят» и «Отец».

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
Общество9 минут чтения

Энтони Хопкинс — британский актер, наиболее известный благодаря роли серийного убийцы и каннибала доктора Ганнибала Лектора, которого он сыграл в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон».

В 1987 году Хопкинс получил от королевы Великобритании Елизаветы II звание командора ордена Британской империи, а в 1993 — титул рыцаря-бакалавра, дающий право на приставку «сэр» перед именем. Помимо этого, актер дважды получил «Оскар» за роли в фильмах «Молчание ягнят» и «Отец».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
00:01
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01 29 декабря
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников