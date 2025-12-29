EN
Криминал

Мать призналась в убийстве двух малолетних сыновей

2 минуты чтения 11:16

Тела двух мальчиков трех и пяти лет были найдены в одной из квартир дома, расположенного на улице Баумана в Иркутске. В убийстве призналась их мать, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Тела мальчиков с «признаками насильственной смерти» были обнаружены вечером 28 декабря. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух малолетних» (пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК). Подозрение предъявили матери убитых.

Женщину задержали. Во время допроса она призналась в убийстве и заявила, что раскаивается в преступлении. 

Следственный комитет сообщил, что также возбудил уголовное дело о халатности, в рамках которого будет проверена работа органов системы профилактики. «Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления», — говорится в пресс-релизе следователей.

Последняя фотография
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
Криминал6 минут чтения

Проверку и контроль дела взяла на себя прокуратура Иркутской области. «В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав детей, семейном благополучии, профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Уполномоченная по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева утверждает, что семья не состояла на учете и считалась «внешне благополучной». «Никогда не попадала в поле зрения правоохранительных органов или субъектов системы профилактики», — сказала она в разговоре с журналистом «Иркутск онлайн». 

Советская пропаганда называла их людоедами
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
Политика27 минут чтения

По словам детского омбудсмена, до убийства в семье никаких инцидентов не было. Она рассказала, что мать убитых недавно родила третьего ребенка, которому нет еще года. Отец, как утверждает Афанасьева, работает, а подозреваемая была в декретном отпуске.

«Это ужасная трагедия. Очень страшная», — сказала она.

В ноябре жительницу Москвы задержали по подозрению в убийстве шестилетнего сына ножом и молотком. По информации связанного с силовиками телеграм-канала Mash, после убийства женщина попыталась покончить с собой. Сообщается, что женщина «наглоталась таблеток» и написала записку с текстом: «В моей смерти прошу никого не винить. Я неизлечимо больна, и мой ребенок тоже».

