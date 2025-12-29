EN
Ролики с плачущими бездетными женщинами завирусились в Китае

2 минуты чтения

На платформе коротких видео в Китае распространяются сгенерированные искусственным интеллектом ролики, в которых незамужние женщины рыдают в больницах из-за решения не заводить детей. Как сообщает газета South China Morning Post, эти фейковые ролики родители отправляют своим сыновьям и дочерям, чтобы убедить их вступить в брак и обзавестись детьми.

Так, на одном из видео, 58-летняя бездетная женщина сидит в коридоре больницы и рыдает из-за того, что ей приходится ходить в медучреждения одной. В другом ролике 56-летняя китаянка сожалеет, что в молодости не прислушалась к совету родителей и не завела семью. «Я их не слушала, думала, что что это слишком хлопотно. Посмотрите на меня сейчас», — говорит сгенерированная ИИ женщина.

Несмотря на то, что на каждой публикации стоит пометка о сгенерированном ИИ контенте, ролики набирают огромное количество просмотров и репостов. Такие видео, как отмечается, чаще всего распространяют родители бездетных дочерей и сыновей. «Это важный воспитательный инструмент для сбитых с толку молодых людей», — пишет один из пользователей в комментариях под публикацией.

Молодые люди, в свою очередь, отреагировали на происходящее с сарказмом, но выразили опасения, что взрослое поколение можно так легко обмануть. 

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика

«Мне интересно, не пытаются ли создатели этих видео вызвать тревожность у одиноких женщин и спровоцировать конфликт между замужними и незамужними женщинами? В браке или одиночестве нет правильного или неправильного выбора. Это просто разные способы быть счастливыми», — написал один из пользователей.

В 2024 году в Китае было зафиксировано 6,1 миллиона браков. По информации газеты, это самый низкий показатель за последние 44 года. 

Сообщается, что такие данные отражают тенденцию среди современной молодежи, которая предпочитают браку свободную и беззаботную жизнь. Эти взгляды идут наперекор ожиданиями консервативных родителей, что приводит к конфликтам в семье и даже разрыву отношений между родственниками.

