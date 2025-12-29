Социолог рассказал об отношении украинцев к уступке территорий России

Отношение украинцев к возможной сдаче страной части своих территорий России в рамках будущего мирного соглашения коррелирует с географией их проживания. Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

«Чем западнее, тем больше сопротивление любым территориальным уступкам, а чем восточнее, тем большее согласие», — сообщил эксперт, отметив, что готовность украинцев «воевать до конца» растет по мере удаления места их собственного проживания от зоны боевых действий.

В то же время, чем ближе к линии фронта живут украинцы, тем в большей степени они настроены на заключения мира, даже на невыгодных для Украины условиях. «Чем ты ближе к линии фронта, тем опаснее, там к тебе уже россияне достреливают и дронами залетают и так далее», — добавил Антипович, объяснив этим растущий ближе к фронту запрос на прекращение боевых действий.

«Поэтому ты уже начинаешь говорить: слушайте, ну зачем нам это все, давайте уже остановимся на том, что мы имеем», — объяснил результаты своих наблюдений Антипович, отметив, что сам тренд является постоянным, но разница в настроениях между регионами не критическая.

При этом эксперт сообщил, что в целом по стране почти две трети украинцев считают, что войну можно завершить только дипломатическим путем. В то же время оставшаяся треть настроена более радикально и считает, что войну следует продолжать до полного восстановления границ Украины по состоянию на 1991 год, или как минимум выхода на границы образца 2022 года.