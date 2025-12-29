EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Социолог рассказал об отношении украинцев к уступке территорий России

2 минуты чтения 13:07

Отношение украинцев к возможной сдаче страной части своих территорий России в рамках будущего мирного соглашения коррелирует с географией их проживания. Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

«Чем западнее, тем больше сопротивление любым территориальным уступкам, а чем восточнее, тем большее согласие», — сообщил эксперт, отметив, что готовность украинцев «воевать до конца» растет по мере удаления места их собственного проживания от зоны боевых действий.

В то же время, чем ближе к линии фронта живут украинцы, тем в большей степени они настроены на заключения мира, даже на невыгодных для Украины условиях. «Чем ты ближе к линии фронта, тем опаснее, там к тебе уже россияне достреливают и дронами залетают и так далее», — добавил Антипович, объяснив этим растущий ближе к фронту запрос на прекращение боевых действий.

«Поэтому ты уже начинаешь говорить: слушайте, ну зачем нам это все, давайте уже остановимся на том, что мы имеем», — объяснил результаты своих наблюдений Антипович, отметив, что сам тренд является постоянным, но разница в настроениях между регионами не критическая.

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика12 минут чтения

При этом эксперт сообщил, что в целом по стране почти две трети украинцев считают, что войну можно завершить только дипломатическим путем. В то же время оставшаяся треть настроена более радикально и считает, что войну следует продолжать до полного восстановления границ Украины по состоянию на 1991 год, или как минимум выхода на границы образца 2022 года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря
Советская пропаганда называла их людоедами
Политика
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
00:01 25 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян