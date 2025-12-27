EN
Семья кремировала чужое тело из-за ошибки морга

2 минуты чтения 18:08

Сотрудники морга крупнейшей больницы Шотландии перепутали умерших пациентов и передали похоронному бюро тело другого человека. Подмена была обнаружена лишь после проведения похорон и кремации. Об этом пишут The Guardian и Independent.

Инцидент произошел в Университетской больнице королевы Елизаветы в городе Глазго еще в прошлом месяце. По данным совета Национальной службы здравоохранения в западно-центральной Шотландии (NHS Greater Glasgow and Clyde), управляющего больницей, причиной «неправомерной передачи» тела из морга, стал человеческий фактор.

«Я хотел бы принести свои искренние извинения обеим семьям, которых коснулась эта ситуация. У нас существуют очень строгие процедуры идентификации и маркировки тел с момента их поступления в наши морги до передачи их в ведение похоронного бюро. Мы глубоко сожалеем, что в данном случае эти процедуры не были соблюдены, в результате чего две семьи снова пострадали в без того очень тяжелый для них момент», — заявил медицинский директор NHS Greater Glasgow and Clyde Скотт Дэвидсон.

По факту произошедшего руководство NHS начало расследование. Сообщается, что личности сотрудников морга, причастных к инциденту, были установлены. СМИ пишут, что руководство больницы отстранило подозреваемых от работы. 

«Мы немедленно начали расследование этого инцидента и обеспечим, чтобы полученный опыт был учтен», — заявил Дэвидсон.

В мае стало известно, что в Башкортостане работники местного морга перепутали двух умерших людей и выдали тела чужим семьям. Подмену обнаружили только после завершения похорон. 

Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что прощаясь с телом, семья заметила чужого человека в гробу. Выяснилось, что в морге им отдали тело участника войны в Украине Сергея Балахонцева, а в могиле этого солдата лежит их родственник — ветеран-афганец.

