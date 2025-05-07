В морге перепутали тела умерших и отдали их чужим семьям

Семья вернувшегося с войны в Украине военного из Башкортостана сообщила, что в морге его тело перепутали с телом другого бывшего военного, ветерана афганской войны. Родственники рассказали изданию «Осторожно, новости», что подмена обнаружилась только после завершения похорон, и сказали, что подали заявление в прокуратуру.

Воевавшего в Украине мужчину звали Сергей Балахонцев, он вернулся в родную республику после ранения и снимал квартиру в городе Октябрьский. Балахонцев четыре дня не отвечал на звонки, прежде чем родственники забеспокоились и приехали к нему домой.

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Они нашли мужчину мертвым, тело «было в ссадинах и побоях». Родственники вызвали полицию и скорую помощь. Тело увезли в морг, где причиной смерти назвали инфаркт. Бывший военный умер 1 мая, пишут «Осторожно, новости».



Вскоре в морге родственникам Балахонцева предложили заказать гроб на человека ростом 1,9 метра. По словам сестры скончавшегося Ольги, у нее появились подозрения, так как брат был значительно ниже. Женщина захотела увидеть тело брата, но ей отказали.

«Мы требовали дать возможность посмотреть, потому что нам сказали, что он якобы совсем разложился, и хоронить будут в мешке. Мы начали паниковать — как он мог разложиться за одну ночь?» — рассказала сестра журналистам.

Завернутое в мешок тело выдали семье на следующий день. В таком виде семья похоронила мужчину на кладбище села Соловьевка, в Стерлитамакском районе Башкортостана.

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Подмену тел заметила другая семья, приехавшая хоронить ветерана афганской войны по имени Андрей, узнали журналисты. Прощаясь с телом, семья заметила, что в гробу лежит чужой человек. Выяснилось, что в морге им отдали тело Балахонцева, а в могиле участника войны с Украиной лежит ветеран-афганец.

В морге сначала отказывались принимать тело Балахонцева обратно, уверяя семью ветерана-афганца, что ошибки нет, пишут «Осторожно, новости».

Сестра Балахонцева рассказала, что утром 7 мая на кладбище приехали неизвестные рабочие и начали раскапывать могилу ее брата, не известив родных.

«Мы караулили, когда они придут, и засняли. Они хотели тайком все сделать», — рассказала сестра. По словам женщины, рабочие отказались показать документы на право копать могилу и уехали.

Официальная эксгумация тела, лежащего в могиле Балахонцева, должна произойти 8 мая. Тело самого Балахонцева остается в морге, пишут «Осторожно, новости».