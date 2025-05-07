EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В морге перепутали тела умерших и отдали их чужим семьям

2 минуты чтения 20:43 7 мая | Обновлено: 20:44 7 мая

Семья вернувшегося с войны в Украине военного из Башкортостана сообщила, что в морге его тело перепутали с телом другого бывшего военного, ветерана афганской войны. Родственники рассказали изданию «Осторожно, новости», что подмена обнаружилась только после завершения похорон, и сказали, что подали заявление в прокуратуру.

Воевавшего в Украине мужчину звали Сергей Балахонцев, он вернулся в родную республику после ранения и снимал квартиру в городе Октябрьский. Балахонцев четыре дня не отвечал на звонки, прежде чем родственники забеспокоились и приехали к нему домой.

Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Его жалобы набрали миллион просмотров. Но это не помогло, и теперь он на грани отчаяния и думает вернуться на войну
Общество11 минут чтения

Они нашли мужчину мертвым, тело «было в ссадинах и побоях». Родственники вызвали полицию и скорую помощь. Тело увезли в морг, где причиной смерти назвали инфаркт. Бывший военный умер 1 мая, пишут «Осторожно, новости».

Вскоре в морге родственникам Балахонцева предложили заказать гроб на человека ростом 1,9 метра. По словам сестры скончавшегося Ольги, у нее появились подозрения, так как брат был значительно ниже. Женщина захотела увидеть тело брата, но ей отказали.

«Мы требовали дать возможность посмотреть, потому что нам сказали, что он якобы совсем разложился, и хоронить будут в мешке. Мы начали паниковать — как он мог разложиться за одну ночь?» — рассказала сестра журналистам.

Завернутое в мешок тело выдали семье на следующий день. В таком виде семья похоронила мужчину на кладбище села Соловьевка, в Стерлитамакском районе Башкортостана.

Темное прошлое
Темное прошлое
Девушка узнала, что бойфренд ее мамы — убийца. Она пыталась помешать их отношениям, но вскоре пропала
Криминал11 минут чтения

Подмену тел заметила другая семья, приехавшая хоронить ветерана афганской войны по имени Андрей, узнали журналисты. Прощаясь с телом, семья заметила, что в гробу лежит чужой человек. Выяснилось, что в морге им отдали тело Балахонцева, а в могиле участника войны с Украиной лежит ветеран-афганец.

В морге сначала отказывались принимать тело Балахонцева обратно, уверяя семью ветерана-афганца, что ошибки нет, пишут «Осторожно, новости».

Сестра Балахонцева рассказала, что утром 7 мая на кладбище приехали неизвестные рабочие и начали раскапывать могилу ее брата, не известив родных.

«Мы караулили, когда они придут, и засняли. Они хотели тайком все сделать», — рассказала сестра. По словам женщины, рабочие отказались показать документы на право копать могилу и уехали.

Официальная эксгумация тела, лежащего в могиле Балахонцева, должна произойти 8 мая. Тело самого Балахонцева остается в морге, пишут «Осторожно, новости».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сын известного продюсера сбил меня на электросамокате
Общество
Сын известного продюсера сбил меня на электросамокате
Я получила тройной перелом челюсти и лишилась многих зубов. Виновный избежал наказания, а его отец отказывается мне помогать
00:01
Мы потеряли свою дочь
Общество
Мы потеряли свою дочь
Она пропала из виду всего на 15 минут. Мы не можем найти ее больше 10 лет
17:00 7 мая
Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Общество
Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Его жалобы набрали миллион просмотров. Но это не помогло, и теперь он на грани отчаяния и думает вернуться на войну
00:01 7 мая
Кадыров попросил освободить его от должности
Политика
Кадыров попросил освободить его от должности
Ранее СМИ писали о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни. Он надеется, что его просьбу удовлетворят
15:43 6 мая
Зумеры придумали новый способ заработка
Мир
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
00:01 6 мая
Моя жена совершила транспереход
Общество
Моя жена совершила транспереход
Теперь у меня муж. Я принимаю его таким, каким он хочет быть, и люблю все так же
00:01 5 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования