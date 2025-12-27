Новая серия антикоррупционных обысков началась в Украине

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили «организованную преступную группу», в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Об этом говорится в пресс-релизе антикоррупционного органа.

«По данным следствия, участники группы на систематической основе получали незаконную выгоду за голосование в Верховной раде Украины», — сообщили в НАБУ.

Антикоррупционный орган не назвал имена фигурантов дела и суммы взяток. Следователи пообещали обнародовать все детали «позже».

Утром 27 декабря депутат Алексей Гончаренко сообщил в своем телеграм-канале, что сотрудники НАБУ въехали в правительственный квартал Киева. По его информации, НАБУ и САП могут в ближайшее время вручить подозрения нескольким нардепам от правящей партии «Слуга народа». Гончаренко утверждал, что обвинения связаны с получением «неформальных выплат из черной кассы — конвертов».

«Среди членов партии “Слуга народа” паника <…> Есть слухи, что кто-то из получателей уже пошел на сотрудничество с НАБУ. Задница приближается», — написал депутат.

Он добавил, что НАБУ и САП действуют в рамках расследования дела бизнесмена Тимура Миндича. «Вслед за совладельцем Миндичем может последовать и одна из звезд Квартала [95]. Я бы даже сказал — одна из Больших звезд», — написал депутат.

Позднее от отметил, что сотрудники НАБУ проводят обыски в одном из помещений Верховной рады. Гончаренко уточнил, что вопросы возникли к бывшему председателю Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрию Киселю, который является другом президента Украины Владимира Зеленского и совладельца студии «Квартал 95» Сергея Шефира.

Издание «Страна» пишет, что обыски также проходят у парламентария Юрия Корявченкова, который является другом украинского президента со времен их совместной работы в студии «Квартал 95». Сам Зеленский вылетел в Канаду, откуда затем направится в США для встречи с президентом Дональдом Трампом.