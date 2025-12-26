Стример переехал незнакомца в прямом эфире

Американский стример Брейден Питерс, известный своим подписчикам под ником Clavicular, переехал незнакомого ему мужчину на автомобиле во время прямого эфира на платформе Kick. Видео инцидента распространилось в сети и было, в частности, опубликовано в соцсети X.

На кадрах видно, что Питерс находился за рулем машины, когда незнакомый мужчина запрыгнул на капот автомобиля и стал кричать. Стример сначала подождал, пока незнакомец освободит дорогу, а не дождавшись, нажал на педаль газа. После этого мужчина упал с капота под колеса машины.

«Боже!» — воскликнула сидевшая рядом со стримером девушка. «Он мертв?» — спросил стример, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Я не знаю», — ответила его спутница. «Я надеюсь, что его больше нет в живых», — заключил Питерс.

О состоянии мужчины, попавшего под колеса машины стримера, ничего не сообщается. В то же время известно, что аккаунт Питерса на платформе Kick был заблокирован.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать Экономика 33 минуты чтения

В марте в Токио 22-летнюю стримершу Айри Сато зарезали на одной из улиц города во время прямого эфира. Зрители трансляции могли слышать крики о помощи и звук сирен.

По данным местной прессы, нападавший, которым оказался 42-летний мужчина по имени Кэндзи Такано, был задержан на месте. Силовикам он сообщил, что не имел намерения убивать Сато, а напал на нее из-за невозвращенного долга. Ранее он якобы одолжил стримерше крупную сумму денег — два миллиона йен (чуть менее 12,5 тысячи евро). Тем не менее Такано было предъявлены обвинения в преследовании с целью нападения.