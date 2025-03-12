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Криминал

Стримершу убили на улице во время прямой трансляции

20:15 12.03.2025

22-летнюю стримершу Айри Сато зарезали на улице Токио во время прямого эфира, сообщает Der Spiegel со ссылкой на сообщение местного информационного агентства. Зрители трансляции успели услышать крики о помощи и звук сирен.

Журналисты сообщают, что преступника задержали на месте преступления. Им оказался 42-летний мужчина по имени Кэндзи Такано, который, по его словам, ранее одолжил Сато крупную сумму денег — два миллиона йен (чуть менее 12,5 тысяч евро). The New York Times отмечает, что он также заявил об отсутствии планов убивать девушку, но полиция считает мужчину виновным в сталкинге с целью нападения.

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Такано нанес стримерше удары ножом по голове, шее и животу, пока она смотрела в камеру своего смартфона на оживленной улице Токио. Медики попытались оказать Сато первую помощь, но она умерла в больнице. Журналисты сообщают, что стримерша не сообщала о месте трансляции заранее — убийца, возможно, вычислил ее местоположение по зданиям, которые были видны на заднем плане. Der Spiegel также сообщает, что Такано смотрел стримы Сато на протяжении нескольких лет.

Журналисты отмечают, что преступления на улицах Токио остаются редкостью, но в обществе Японии нарастает социальная напряженность из-за углубления неравенства в стране, а также роста цен при сохранении текущего уровня зарплат.

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Ранее японский суд вынес приговор 26-летнему мужчину за убийство 33-летней стримершы, с которой он, как предполагают журналисты, расстался незадолго до инцидента. Преступник был приговорен к 17 годам тюрьмы, он также нанес своей жертве несколько ножевых ранений на улице Токио.

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