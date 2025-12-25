Пользователям Google впервые разрешили менять адрес электронной почты

Прежде поменять адрес, который заканчивался на «@gmail.com», было нельзя. Нововведения коснулись пока не всех регионов мира, но компания Google постепенно расширяет доступ к этой функции, внедряя ее в разных странах, сообщает «9to5Google».
Впервые запись поддержки Google о том, что пользователи могут менять адрес электронной почты, появилась на языке хинди. В то же время на англоязычной странице было написано, что менять адрес «обычно нельзя». Страница, представленная на русском языке, гласила, что новая функция «пока доступна не всем пользователям». Однако в Google добавляют, что возможность изменять адрес электронной почты постепенно предоставляется по всему миру.
После смены адреса старый e-mail сохранится и продолжит работать, рассказали в Google. При этом письма будут приходить как на прежний, так и на новый адрес. Исходный адрес электронной почты останется привязанным к аккаунту — его можно будет использовать для доступа к почте, фотографиям и другим данным. Google обещает не передавать его другим пользователям.
Пользователи смогут изменить адрес на одной учетной записи только три раза. Как говорится в статьях Google, новый e-mail нельзя будет изменить или удалить в течение года.
На новость обратил внимание Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. «Российским пользователям я все же бы рекомендовал менять адрес не внутри контура Gmail, а переезжать на российские почтовые сервисы. В наступающем году это может оказаться важно», — написал Горелкин.
Ранее депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, по которому владельцев российских сайтов можно будет штрафовать до 700 тысяч рублей, если их сервисы будут предлагать авторизацию с помощью иностранной электронной почты.