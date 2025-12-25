Супруги рассказали о постучавшемся к ним в Рождество и оставшемся в их доме на 45 лет бездомном

Жители Великобритании Роб Парсонс и его жена Дайан рассказали Би-би-си, как 50 лет назад перед Рождеством к ним в дом постучался Ронни Локвуд, бездомный с аутизмом, и остался с ними жить на 45 лет.
По словам Роба, он иногда видел Ронни в воскресной школе в детстве, и его всегда просили относиться к нему добрее, поскольку Ронни был «немного не таким, как все». Когда Ронни постучался к Парсонсам, у него был мусорный пакет с вещами и замороженная курица.
Роб и Дайан, которым на тот момент было 27 и 26 лет, пустили 30-летнего Ронни в дом, приготовили курицу и договорились, что Ронни проведет у них праздники, но вскоре решили взять его под свою опеку.
Би-би-си пишет, что Ронни с восьми лет жил в детском доме в Кардиффе, потом его отправили в спецшколу, а в возрасте 15 лет он стал бездомным. С тех пор он начал постоянно менять работу и иногда появлялся в молодежном клубе, которым руководил Роб.
Когда Ронни оказался в доме Парсонсов, он постоянно спрашивал: «Я сделал что-нибудь плохое?» Супруги считают, что такая привычка появилась у него еще в школе. По их словам, Ронни всегда переживал, не обидел ли он кого-то.
Роб и Дайан рассказали, что поначалу Ронни вел себя неловко, ему было сложно установить зрительный контакт и вести долгие разговоры. Вскоре семья помогла ему устроиться на работу мусорщиком и купить новую одежду.
Каждое Рождество Ронни покупал супругам одинаковые подарки и с нетерпением ждал их реакции. Также он проводил много времени в местной церкви, готовил ее к богослужениям и собирал пожертвования для бездомных. В один из дней он вернулся домой в чужих ботинках, объяснив это тем, что свои отдал бездомному.
Кроме того, Ронни помогал семье, когда Дайан диагностировали синдром хронической усталости. В тот момент у пары была трехлетняя дочь, за которой Ронни стал присматривать.
Через несколько лет после того, как Ронни поселился в доме Парсонсов, те решили помочь ему начать самостоятельную жизнь и предложили снять квартиру неподалеку. В итоге пара отказалась от это идеи, и Ронни остался в их доме. Роб отметил, что, несмотря на некоторые трудности, например, борьбу с игроманией Ронни, семья не могла себе представить жизнь без него.
Ронни умер в 2020 году в возрасте 75 лет после инсульта. Парсонсы получили около сотни открыток с соболезнованиями. Би-би-си пишет, что после смерти Ронни его именем назвали новый оздоровительный центр при церкви Гленвуд в Кардиффе.