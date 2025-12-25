EN
Аналитики оценили перспективу заключения мира с Украиной

11:23

Эксперты из Института изучения войны (ISW) оценили обнародованный президентом Украины Владимиром Зеленским план мирного соглашения, который, по их словам, «существенно отличается» от американского плана из 28 пунктов, основанного, вероятно, на российском документе.

В отчете ISW говорится, что новом плане из 20 пунктов, в частности, не упоминается членство Украины в НАТО, однако об этом может говориться в других неопубликованных документах.

Аналитики считают, что Кремлю придется пойти на компромисс относительно требований, которые выдвинула Россия и которые оказались несовместимыми не только с новым планом, но и с американским.

В то же время ISW отметил, что Кремль продемонстрировал неготовность идти на компромисс. Так, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков еще до публикации нового мирного плана заявил о «предчувствии», что России не понравятся предложения Украины. О бескомпромиссной позиции Кремля свидетельствуют и другие заявления депутатов Госдумы и близких к правительству источников, пишут аналитики.

Накануне Bloomberg сообщил, что Россия намерена добиваться внесения изменений в новый мирный план, поскольку в нем нет важных для Кремля пунктов. Так, Россия, по словам источника издания, обеспокоена отсутствием гарантий нерасширения НАТО на восток, недостаточным ограничением численности ВСУ, отсутствием положений о нейтральном статусе Украины в случае ее вступления в Евросоюз и о статусе русского языка в Украине.

В то же время опрошенные газетой The New York Times эксперты считают, что Россия, вероятнее всего, отвергнет новый мирный план. К примеру, московский аналитик по международным делам Алексей Наумов назвал предложение Украины «издевкой». 

NYT пишет, что Кремль может позволить себе отклонить предложение, несмотря на то, что война дорого обошлась российской армии и экономике, которая находится «в самом слабом состоянии» с 2022 года. Тем не менее, Москва по-прежнему считает, что она может получить выгоду от продолжения боевых действий и продолжать войну даже с учетом больших потерь.

