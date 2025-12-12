EN
В Кремле рассказали о «предчувствии» относительно нового мирного плана

13:48 | Обновлено: 15:37

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что российские власти еще не видели отредактированный вариант мирного соглашения с Украиной, но предсказал, что Москве многие из внесенных изменений «могут не понравиться», передает ТАСС.

«Вот сейчас якобы какой-то активный мозговой штурм в предстоящий уикенд, посмотрим. Но мы откорректированой версии американских проектов не видели. Когда увидим, многое может нам не понравиться, я так чувствую», — заявил Ушаков.

По его словам, «рано или поздно» активные контакты между Москвой и Вашингтоном должны возобновиться, и тогда Россия должна ознакомиться с документами, которые сейчас согласовываются между Украиной, Европой и США.

Кроме того, Ушаков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который накануне допустил проведение референдума в Донбассе. Так, помощник Путина считает, что вся территория Донбасса уже принадлежит России, и отметил, что это указано в Конституции страны.

Ушаков также заявил, что Зеленский якобы хочет сорвать мирные переговоры и для этого он вносит «какие-то неприемлемые для [России] пассажи и предложения» в обсуждаемые Европой и США документы. 

«Не исключено, что [Зеленский] будет рассматривать [президентские выборы] как возможность добиться временного прекращения огня», — добавил помощник Путина. Ранее президент Украины сообщил о готовности провести выборы президента в Украине и предложил разработать для этого специальный закон, позволяющий сделать это во время войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о «крайнем разочаровании» Россией и Украиной, но в то же время отметил, что его администрация продолжает работу над мирным соглашением с привлечением обеих сторон конфликта. Этот процесс он сравнил со «сложной сделкой по недвижимости, помноженной на тысячу раз».

