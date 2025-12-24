СМИ сообщили о желании России внести ключевые изменения в мирный план США

Потенциальный документ об окончании войны в Украине состоит из 20 пунктов, однако Москва рассматривает их лишь как отправную точку для дальнейших переговоров. Кремль планирует внести в текст мирного плана многочисленные изменения, сообщает Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник, близкий к российской власти.

Как пишет издание, в первую очередь Кремлю необходимы гарантии, что в будущем НАТО не станет продвигаться на восток. Также Россия предлагает внести пункт о нейтральном статусе Украины, если та хочет вступить в Евросоюз. Вместе с этим Кремль недоволен слишком мягкими ограничениями вооруженных сил Украины (ВСУ), численность которых после подписания перемирия должна составить 800 тысяч человек, хотя Москва предлагала верхнюю границу для численности ВСУ в 600 тысяч солдат.

Владимир Путин был проинформирован об итогах переговоров между США и Украиной, хотя публично он не высказывался о переработанном мирном плане. Тем не менее, по данным Bloomberg, Кремль рассматривает документ как «типичный украинский план», не отвечающий многочисленным российским интересам. Например, Россия хочет видеть в мирном документе более подробные пункты о снятии экономических санкций. Другой чувствительной темой остается вопрос замороженных на Западе российских активов, напоминает издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл все 20 пунктов мирного плана, который Вашингтон обсуждает с Киевом и европейскими союзниками. Так, документ закрепляет безъядерный статус Украины, утверждает соглашение о ненападении с Россией и ограничивает численность ВСУ. Вопрос территорий по-прежнему остается наиболее сложным — Зеленский не хочет выводить войска из Донецкой области, поэтому предложил создать по линии фронта «свободную экономическую зону».