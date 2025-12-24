EN
Политика

СМИ сообщили о желании России внести ключевые изменения в мирный план США

2 минуты чтения 18:27 | Обновлено: 18:30

Потенциальный документ об окончании войны в Украине состоит из 20 пунктов, однако Москва рассматривает их лишь как отправную точку для дальнейших переговоров. Кремль планирует внести в текст мирного плана многочисленные изменения, сообщает Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник, близкий к российской власти.

Как пишет издание, в первую очередь Кремлю необходимы гарантии, что в будущем НАТО не станет продвигаться на восток. Также Россия предлагает внести пункт о нейтральном статусе Украины, если та хочет вступить в Евросоюз. Вместе с этим Кремль недоволен слишком мягкими ограничениями вооруженных сил Украины (ВСУ), численность которых после подписания перемирия должна составить 800 тысяч человек, хотя Москва предлагала верхнюю границу для численности ВСУ в 600 тысяч солдат. 

Владимир Путин был проинформирован об итогах переговоров между США и Украиной, хотя публично он не высказывался о переработанном мирном плане. Тем не менее, по данным Bloomberg, Кремль рассматривает документ как «типичный украинский план», не отвечающий многочисленным российским интересам. Например, Россия хочет видеть в мирном документе более подробные пункты о снятии экономических санкций. Другой чувствительной темой остается вопрос замороженных на Западе российских активов, напоминает издание.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл все 20 пунктов мирного плана, который Вашингтон обсуждает с Киевом и европейскими союзниками. Так, документ закрепляет безъядерный статус Украины, утверждает соглашение о ненападении с Россией и ограничивает численность ВСУ. Вопрос территорий по-прежнему остается наиболее сложным — Зеленский не хочет выводить войска из Донецкой области, поэтому предложил создать по линии фронта «свободную экономическую зону».

