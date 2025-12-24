EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Зеленский раскрыл детали последней версии мирного плана

2 минуты чтения 11:59

Президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл все 20 пунктов мирного соглашения, которое сейчас обсуждается между Украиной, Россией, США и Европой. об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на слова Зеленского во время его общения с журналистами.

Отмечается, что помимо основного плана разработаны также два отдельных документа по гарантиям безопасности: первый должны подписать Украина, Европа и США, во втором содержатся гарантии безопасности исключительно от США. Третий документ посвящен плану восстановления и экономического развития Украины до 2040 года.

В основной мирный план вошли пункты о подтверждении суверенитета Украины, соглашении о ненападении между Россией и Украиной, для мониторинга которого будет разработан специальный механизм, гарантиях безопасности для Украины, ограничении численности украинской армии до 800 тысяч человек в мирное время.

Самая известная серийная убийца в России
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
Криминал14 минут чтения

Отдельно в плане прописаны гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, которые подразумевают военный ответ и возобновление санкций против России в случае ее повторного вторжения в Украину, а также аннулирование гарантий в случае, если Украина вторгнется в Россию.

Россию решили обязать закрепить политику ненападения на Украину и страны Европы в своем законодательстве. Также план предусматривает вступление Украины в Евросоюз в «определенное время». Зеленский подчеркнул, что Киев хочет закрепить конкретную дату вступления в ЕС.

Далее в списке идут несколько пунктов, связанных с экономикой: создание «пакета глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях», создание фондов для привлечения инвестиций и ускорение процесса заключения соглашения о свободной торговле с США.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

Соглашение также подразумевает безъядерный статус Украины. В пункте о Запорожской АЭС сказано, что по этому вопросу решения пока нет. Киев предложил эксплуатировать станцию совместно с США по принципу 50 на 50, тогда как США предложили включить в сделку Россию и поделить дивиденды на три равные части. Кроме того, Россию и Украину хотят обязать ввести в школьную программу занятия, на которых учеников будут обучать пониманию и терпимости к разным культурам.

Вопрос территорий Зеленский назвал самым сложным. Он допустил, что по линии фронта может быть создана «свободная экономическая зона» с помощью референдума. Для его проведения Киев требует прекращения огня на 60 дней.

В плане прописано, что Украина и Россия не должны пытаться изменить соглашение силой после его принятия. Россия также не должна препятствовать использованию Украиной Днепра и Черного моря в коммерческих целях.

Помимо этого, соглашение предусматривает создание гуманитарного комитета, обмен военнопленными по формуле всех на всех, возвращение детей и политзаключенных. Украину обяжут провести президентские выборы как можно скорее после заключения соглашения. Оно вступит в силу сразу после подписания. Документ потребует немедленного прекращения огня и будет юридически обязательным для выполнения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян