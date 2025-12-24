Зеленский раскрыл детали последней версии мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл все 20 пунктов мирного соглашения, которое сейчас обсуждается между Украиной, Россией, США и Европой. об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на слова Зеленского во время его общения с журналистами.

Отмечается, что помимо основного плана разработаны также два отдельных документа по гарантиям безопасности: первый должны подписать Украина, Европа и США, во втором содержатся гарантии безопасности исключительно от США. Третий документ посвящен плану восстановления и экономического развития Украины до 2040 года.

В основной мирный план вошли пункты о подтверждении суверенитета Украины, соглашении о ненападении между Россией и Украиной, для мониторинга которого будет разработан специальный механизм, гарантиях безопасности для Украины, ограничении численности украинской армии до 800 тысяч человек в мирное время.

Отдельно в плане прописаны гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, которые подразумевают военный ответ и возобновление санкций против России в случае ее повторного вторжения в Украину, а также аннулирование гарантий в случае, если Украина вторгнется в Россию.

Россию решили обязать закрепить политику ненападения на Украину и страны Европы в своем законодательстве. Также план предусматривает вступление Украины в Евросоюз в «определенное время». Зеленский подчеркнул, что Киев хочет закрепить конкретную дату вступления в ЕС.

Далее в списке идут несколько пунктов, связанных с экономикой: создание «пакета глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях», создание фондов для привлечения инвестиций и ускорение процесса заключения соглашения о свободной торговле с США.

Соглашение также подразумевает безъядерный статус Украины. В пункте о Запорожской АЭС сказано, что по этому вопросу решения пока нет. Киев предложил эксплуатировать станцию совместно с США по принципу 50 на 50, тогда как США предложили включить в сделку Россию и поделить дивиденды на три равные части. Кроме того, Россию и Украину хотят обязать ввести в школьную программу занятия, на которых учеников будут обучать пониманию и терпимости к разным культурам.

Вопрос территорий Зеленский назвал самым сложным. Он допустил, что по линии фронта может быть создана «свободная экономическая зона» с помощью референдума. Для его проведения Киев требует прекращения огня на 60 дней.

В плане прописано, что Украина и Россия не должны пытаться изменить соглашение силой после его принятия. Россия также не должна препятствовать использованию Украиной Днепра и Черного моря в коммерческих целях.

Помимо этого, соглашение предусматривает создание гуманитарного комитета, обмен военнопленными по формуле всех на всех, возвращение детей и политзаключенных. Украину обяжут провести президентские выборы как можно скорее после заключения соглашения. Оно вступит в силу сразу после подписания. Документ потребует немедленного прекращения огня и будет юридически обязательным для выполнения.