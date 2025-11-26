СМИ: мирный план Трампа был основан на российском документе

Разработанный при участии США мирный план по Украине из 28 пунктов был основан на документе, который администрация президента страны Дональда Трампа получила от России в середине октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три анонимных источника.

По их словам, российская сторона поделилась с высокопоставленными американскими чиновниками своими требованиями для прекращения войны. Это произошло после встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне.

В российском неофициальном документе были прописаны в том числе требования по территориальным уступкам, которые Украина отвергла. В Белом доме, как отмечает агентство, не стали напрямую комментировать российский документ, но представитель правительства США сослался на слова Трампа о том, что он с оптимизмом смотрит на ход реализации плана из 28 пунктов.

Как пишет Reuters, пока неясно, почему и каким именно образом администрация Трампа использовала российский документ. По словам источников агентства, некоторые американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио, посчитали, что Украина, вероятно, категорически отвергнет требования Кремля.

Утверждается, что после передачи документа США Рубио созвонился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, и они обсудили переданные Москвой требования. Выступая перед журналистами в Женеве на этой неделе, Рубио подтвердил, что получил «многочисленные неофициальные документы и материалы подобного рода», но не рассказал подробностей.

Ранее Bloomberg сообщил, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф дал помощнику Владимира Путина Юрию Ушакову советы о том, как Путину следует разговаривать с Трампом. Согласно расшифровкам телефонных разговоров, полученным агентством, Ушаков и Уиткофф еще 14 октября намекали на возможный «план из 20 пунктов». Масштаб этого плана, вероятно, расширился в ходе последующих бесед с Дмитриевым, добавил Bloomberg.

В России и США уже отреагировали на утечки расшифровок разговоров Уиткоффа и Ушакова. Так, Трамп заявил, что он не был удивлен, поскольку «именно так поступают специалисты по заключению сделок». В то же время спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев назвал публикацию фейком, а Ушаков заявил, что он часто общается с Уиткоффом, но отказался комментировать содержание их разговоров. Он добавил, что не знает, откуда у Bloomberg появилась стенограмма его разговоров с Уиткоффом.