Трамп объявил о строительстве новых военных кораблей с ядерным оружием

2 минуты чтения 10:30

Американский президент Дональд Трамп объявил о планах разработать новый класс надводных военных кораблей под названием «Трамп», который станет частью «Золотого флота» Военно-морских сил США. По его словам, они будут оснащены лазерами, гиперзвуковыми ракетами и ядерным оружием.

«Как вы знаете, мы отчаянно нуждаемся в кораблях. Некоторые из наших кораблей устарели, износились и стали невостребованными», — заявил Трамп во время пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Американский лидер утверждает, что в рамках программы планируется строительство двух крупнейших линкоров в истории ВМС США. Линкором или линейным кораблем называют класс самых мощных артиллерийских бронированных кораблей, которые строили в первой половине XX века.

По словам Трампа, первый линкор, USS Defiant, находится на стадии проектирования, начало его строительства ожидается в начале 2030-х годов. В перспективе ВМС США рассчитывают сформировать флот из 20–25 таких кораблей.

«У нас были большие линкоры. Эти будут больше, но они будут в 100 раз мощнее, в 100 раз сильнее», — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что новые корабли, наряду со стандартными орудиями и ракетами, получат гиперзвуковое оружие, электромагнитные пушки и мощные боевые лазеры. «Они также будут нести ядерное вооружение, крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас разрабатываются. Это всего лишь часть “Золотого флота” президента, который мы собираемся построить», — сказал он.

Вместе с Трампом в Мар-а-Лаго выступили и госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и министр ВМС Джон Фелан. По словам Фелана, будущий линкор USS Defiant класса «Трамп» станет «самым большим, самым смертоносным, самым универсальным и самым красивым военным кораблем в мировом океане».

