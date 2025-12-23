EN
Огромная мурена напала на россиянина в Египте

14:21

Крупная хищная мурена напала на туриста из России в провинции Хургада в Египте. Об этом сообщило агентство РИА «Новости».

Большая змеевидная рыба укусила мужчину, отдыхавшего на пляже отеля Beach Albatros Resort, вблизи берега, утверждает телеграм-канал Shot. Очевидцы оперативно вызвали скорую. Медики госпитализировали пострадавшего от укуса.

Оставшиеся на пляже смогли поймать мурену, напавшую на россиянина. Рыба отбивалась и пыталась ускользнуть. Наблюдавшие за происходящим россияне реагировали по-разному: одни переживали, что мурене больно, другие предлагали ее зажарить.

В итоге хищную рыбу достали из воды, поместили в мусорный пакет и увезли в море, где выпустили подальше от берега.

Как отметило РИА «Новости», укусы мурены крайне болезненные, рыба может повредить сухожилия, инфицировать человека и вызвать сильное воспаление. Рана после укуса может воспалиться, долго болеть и заживает до полугода. Поэтому после нападения необходимо сразу же обращаться к врачу.

Странные узлы
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
Криминал21 минута чтения

Однако эти рыбы редко проявляют агрессию и нападают на людей, если их не провоцировать. Обычно они ведут скрытный образ жизни и активны в основном ночью. Несмотря на это, при встрече с муреной рекомендуется сохранять дистанцию и не делать резких движений, а также не пытаться к ней приблизиться — рыба может расценить это как агрессию.

Одна из громких историй, связанных с укусом мурены, произошла в начале нулевых с основателем и участником немецкого дуэта Modern Talking Дитером Боленом. После нападения хищной рыбы на Сейшелах он перенес операцию и месяц провел в инвалидном кресле.

