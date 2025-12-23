Короткое замыкание лишило город в Грузии света и елки

В грузинском городе Гардабани полностью сгорела главная новогодняя елка. Причиной происшествия стало короткое замыкание, которое также обесточило весь город. Об этом пишет издание Exclusive news.

Инцидент произошел вечером 22 декабря прямо во время церемонии зажжения главной елки в центре города. «Она сгорела в прямом смысле», — рассказали очевидцы в соцсетях.

Находившиеся в тот момент на площади люди, успели отойти на безопасное расстояние. Информации о пострадавших не поступало.

В Службе по чрезвычайным ситуациям изданию Fortuna сообщили, что пожар был полностью потушен. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье «повреждение или уничтожение чужого имущества по неосторожности» (ст. 188 Уголовного кодекса Грузии).

Гардабани расположен в регионе Квемо-Картли, примерно в 40 километрах от Тбилиси. Население города составляет около 11 тысяч человек.

Инцидент с главной новогодней елкой в Гардабани происходит не впервые. В прошлом году празднично украшенное дерево было повреждено из-за сильного ветра. Тогда из-за сложных погодных условий в ряде регионов Грузии действовали ограничения на движение транспорта, а в отдельных местах оно было полностью приостановлено.

Ранее подобный случай произошел и в столице Грузии Тбилиси. В новогоднюю ночь 2023 года загорелся верх главной елки города из-за запуска фейерверков. По данным информационного портала NewsGeorgia, пожар был потушен с помощью аварийно-спасательной техники.

Вчера, 22 декабря в Санкт-Петербурге огонь охватил новогоднюю елку у станции метро «Дыбенко» в Невском районе, писала «Фонтанка». На кадрах, опубликованных очевидцами, было видно, что на украшенном звездами искусственном дереве загорелась верхушка. «На Дыбенко зажигательное утро!» — подписал автор свое видео.

Пожарные потушили огонь, о пострадавших не сообщалось.