Женщина родила обреченного на смерть ребенка ради передачи его органов нуждающимся

Жительница Флориды Кэтрин Морнхайнвей выносила своего ребенка с врожденным пороком развития, приводящим к гибели после рождения, чтобы пожертвовать его органы другим семьям, которые в них нуждаются. Об этом сообщил американский журнал People.

О том, что у плода, вероятно, анэнцефалия, 30-летняя Морнхайнвей и ее партнер Эндрю Форд узнали во время скрининга на 14-й неделе беременности, писало издание Tampa Bay Times. Повторное УЗИ подтвердило диагноз, тогда же пара узнала, что Кэтрин беременна девочкой.

Анэнцефалия встречается у 1 из 5250 детей, при этом заболевании отсутствует часть головного мозга и костей черепа. Такой порок развития на 100% летален, половина плодов погибают еще в утробе матери, еще половина — вскоре после рождения.

Врачи сразу предупредили пару, что большинство родителей решают прервать беременность после подтверждения такого диагноза. Морнхайнвей тогда сказала журналистам, что не знает, как лучше поступить.

Женщина приняла решение выносить ребенка до конца после просмотра фрагмента популярного сериала: «Я наткнулась на фрагмент сериала “Анатомия страсти” о персонаже, у которой родился ребенок с этим заболеванием. Она доносила беременность и пожертвовала органы [другим детям], и это меня очень тронуло».

Кэтрин родила дочь 11 декабря. Пара решила назвать девочку Heaven (в переводе с английского — рай, небеса). Ребенок прожил четыре дня в отделении интенсивной терапии новорожденных. Все это время родители провели вместе с дочерью и даже уговорили медиков пустить их с ней на улицу, чтобы та «почувствовала солнце».

«Мы не променяли бы ни минуты того времени, которое мы провели с ней», — сказал Эндрю.

У Кэтрин уже есть трое детей. Передали ли после смерти органы девочки нуждающемуся ребенку — не уточняется.