России предсказали банковский кризис в 2026 году

Кремль растратил большую часть финансовых резервов, которые подпитывали рост его расходов во время войны. Перспективы российской экономики будут только ухудшаться на фоне усиливающихся санкций, ограничивающих доходы от продажи энергетического сырья, сообщает The Washington Post (WP).

Источники, опрошенные изданием, полагают, что если экономическая ситуация не изменится, а Кремль так и не захочет пойти на компромисс ради достижения перемирия в украинской войне, Россию может ждать банковский кризис уже в следующем году.

«Россия сейчас находится в худшем положении с начала войны. Она смогла извлечь выгоду из многих позитивных факторов, таких как высокие мировые цены на сырьевые товары и экономический бум, вызванный ростом расходов. Однако большинство этих факторов исчезли», — отметил в разговоре с WP экономист из Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге.

Именно кризис в российской нефтедобывающей отрасли грозит стать наибольшей проблемой для Кремля. Доходы от продажи нефти и газа, имеющие решающее значение в наполнении государственного бюджета, в декабре сократятся на 49% процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составят 410 миллиардов рублей. Последний раз такое снижение наблюдалось в августе 2020 года, когда во время пандемии коронавируса цены на нефть упали, а Россия продемонстрировала самые низкие ежемесячные доходы от нефти и газа — 405 миллиардов рублей.

Экономисты, также опрошенные WP, говорят о проблемах, связанных с массовым расширение корпоративного кредитования в России в течение первых трех лет. На них наложился длительный период высоких процентных ставок, из-за чего банковская система может столкнуться с большим количеством проблемных кредитов, которые никто не может закрыть.

Издание отмечает, что кредитование оборонного сектора составляет чуть более 202 миллиарда долларов. К тому же эти деньги плохо регулируются и относятся к непрозрачным долговым обязательствам.

Также Кремль в значительной степени полагался на налогообложение своих крупнейших энергетических гигантов: «Газпрома» и «Роснефти». Однако даже их пришлось спасать, предоставляя льготы. Крупнейший поставщик газа в Европу потерял половину своего экспорта, а падение доходов пытается отбить за счет повышения цен для россиян. В свою очередь «Роснефть» попала под санкции Министерства финансов США.

Ранее СМИ сообщили о сокращении российского военного бюджета. Падение цен на нефть и уменьшение поставок энергетического сырья нанесли серьезный удар по доходам России. Вместе с этим США уже готовит новый пакет санкций против российского энергетического сектора, если по итогам мирных переговоров Кремль откажется от прекращения огня.