Экономика

СМИ сообщили об истощении российского военного бюджета

2 минуты чтения 21:32 | Обновлено: 21:38

Падение цен на нефть и сокращение поставок этого сырья нанесли серьезный удар по российскому военному бюджету, сообщило агентство Bloomberg.

Стоимость российской нефти опустилась до минимального значения с начала войны в Украине в февраля 2022 года — почти до 40 долларов за баррель, рассказало агентство со ссылкой на данные Argus Media.

Экспорт и логистику энергоресурсов значительно усложнило усиливающееся давление на Россию со стороны западных стран, включая санкции в отношении «Роснефти» и «Лукойла», отметило Bloomberg.

Введенные ограничения также негативно сказались на работе нефтеперерабатывающих заводов в странах, которые являются ключевыми импортерами нефти из России, в том числе в Индии. Кроме того, добавило агентство, цены на эталонные сорта углеводородов продолжают снижаться.

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
Экономика20 минут чтения

Доходы от экспорта нефти и газа обеспечивают порядка четверти поступлений в федеральный бюджет России и имеют ключевое значение в условиях войны с Украиной, подчеркивает Bloomberg. Агентство также указало, что сокращение валютной выручки от поставок за рубеж ухудшает финансовые показатели нефтяных компаний и ведет к снижению налоговых поступлений в бюджет России.

Ранее 16 декабря стоимость барреля нефти марки Brent впервые с мая опустилась ниже отметки в 60 долларов и достигла 59,96 доллара. Как отмечало Bloomberg, этот показатель можно считать ключевым уровнем.

Снижение мировых цен на нефть обусловлено, в частности, надеждами трейдеров на прекращение войны между Россией и Украиной, писало агентство. Они предполагают, что завершение конфликта может привести к снятию ограничений на экспорт российской нефти. Это, по расчетам трейдеров, приведет к увеличению предложения на и без того уже перенасыщенном рынке.

