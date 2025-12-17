СМИ сообщили о подготовке США новых антироссийских санкций

США готовят новый пакет санкций в отношении России, который может затронуть энергетический сектор, на случай, если Москва откажется от мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщили источники американского агентства Bloomberg.

По словам собеседников, рассматривается введение ограничений в отношении судов «теневого флота» России, перевозящих нефть, а также против трейдеров, которые содействуют сделкам по продаже российской нефти. Новые санкции могут быть представлены уже на этой неделе, сказали несколько источников.

Глава Минфина США Скотт Бессент уже обсудил новые санкции время встречи с группой европейских послов в начале этой недели, заявили собеседники агентства. При этом, по их словам, окончательное решение в этом вопросе остается за президентом США Дональдом Трампом.

Меры обсуждаются на фоне переговоров США с Украиной и Россией по вопросу окончания войны. Последний раунд переговоров прошел в воскресенье и понедельник, 14 и 15 декабря, в Берлинею Там встретились американские и украинские представители. До этого, 2 декабря, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретились в Кремле с Владимиром Путиным.

Сейчас основной фокус участников переговоров направлен на разработанный США мирный план по прекращению войны в Украине, который, в частности, предусматривает территориальные уступки со стороны Киева. По одному из рассматриваемых предложений, Донбасс станет зоной свободной торговли, в которой смогут свободно работать американские компании, писало издание Politico.