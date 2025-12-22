Актер сериала «Прослушка» Джеймс Рэнсон покончил с собой

Известный американский актер Джеймс Рэнсон, снимавшийся в сериале «Прослушка» и других хитах от HBO, покончил с собой в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает таблоид The New York Post, ссылаясь на сообщение местных властей. Несколько лет назад актер обвинил репетитора по математике в сексуализированном насилии, пережитом в подростковом возрасте, но до суда над предполагаемым насильником дело так и не дошло.

Как сообщается, 46-летний Рэнсон повесился. У него остались двое детей и жена Джейми Макфи, которая после самоубийства мужа начала сбор средств для Национального альянса по психическим заболеваниям (NAMI).

Джеймс Рэнсон снимался во многих популярных сериалах HBO, среди которых «Тримей» и «Поколение убийц». Наибольшую известность ему принесла роль сына Фрэнка Соботки — балтиморского докера Зигги в сериале «Прослушка».

В 2021 году Рэнсон опубликовал в своих соцсетях большой пост, в котором обратился к своему репетитору по математике Тимоти Руало, обвинив его в сексуализированном насилии над собой, когда ему было 12 лет. По словам актера, учитель насиловал его в течение шести месяцев в 1992 году в детском доме в Финиксе, штат Мэриленд.

«Мы почти не занимались математикой. Самое яркое воспоминание о насилии — это как я отстирывал кровь и фекалии с простыней после вашего ухода. Мне было 12 лет и мне было слишком стыдно кому-то об этом рассказать», — написал Рэнсон. Актер рассказал, что пережитое насилие подтолкнуло его к алкогольной и героиновой зависимостям и стало причиной «стыда и смущения», которые он испытывал с тех пор всю жизнь.

За год до публикации в соцсетях Рэнсон обратился с заявлением на Руало в полицию, однако после проведенного полицией расследования прокуратура округа Балтимор в итоге не предъявила обвинений.