США сообщили о размещении Китаем 100 новых ядерных боеголовок

Народно-освободительная армия Китая развернула 100 межконтинентальных баллистических ракет на севере страны, недалеко от границы с Монголией. КНР наращивает и модернизирует свой военный арсенал быстрее других стран, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны США.

В докладе Пентагона говорится, что речь идет о твердотопливных ракетах шахтного базирования DF-31 («Дунфэн-31»). Они оснащены одной ядерной боеголовкой и способны преодолевать до восьми тысяч километров. В свою очередь Пекин информацию о размещении сотни ядерных боеголовок отрицал. В Китае заявили, что подобные сообщения «намеренно вводят в заблуждение международное сообщество».

Однако в США считают, что Китай заинтересован в наращивании своего военного арсенала, тогда как проект американского президента Дональда Трампа по ядерному разоружению Пекин не сильно заинтересовал.

«Мы по-прежнему не видим у Китая желания принимать такие меры или вести более всесторонние дискуссии по контролю над вооружениями», — говорится в докладе Пентагона.

Также в документе говорится, что год назад запасы ядерных боеголовок в Китае находились на низком уровне, не превышая 600 единиц. Однако авторы доклада отмечают, что к 2030 году у китайских военных в распоряжении может оказаться более 1000 таких боеголовок.

Национальное агентство по ядерной безопасности США 20 июля 2024 года рассекретило информацию о текущих запасах ядерного оружия. В документе под названием «Прозрачность запасов ядерного оружия США» говорилось, что ядерный арсенал страны насчитывал 3748 боеголовок.

По оценкам Федерации американских ученых, Россия располагает 5977 ядерными боеголовками. Из них примерно 4500 считается баллистическими ракетами, способными доставить ядреный заряд на огромные расстояния.