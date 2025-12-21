В Швеции задержали подсанкционное российское судно

Сотрудники Таможенной службы Швеции совместно с береговой охраной задержали для досмотра российское судно Adler, владельцем которого является компания, находящаяся под западными санкциями за транспортировку оружия в Россию. Об этом сообщают SVT и Expressen со ссылкой на таможню и полицию.

По их информации, проверка судна началась в ночь на 21 декабря после того, как Adler встал на якорь в территориальных водах Швеции у города Хеганес. Сообщается, что судно покинуло порт Санкт-Петербурга 15 декабря. В ночь на 20 декабря корабль двигался через пролив Эресунн, когда у него произошел отказ двигателя.

«Проверка таможни еще не завершена, поэтому я не могу сообщить, к каким результатам она привела. Когда судно заходит в шведские воды таким образом, у нас есть право проверять, что у них на борту, ведь они не подавали таможенную декларацию» — рассказал пресс-секретарь Таможенной службы Швеции Мартин Хёглунд. Он добавил, что экипаж судна «был очень дружелюбным и сотрудничал с властями».

По информации Expressen, к проверке также подключена Служба безопасности Швеции (Säpo). «В целом у нас тесное сотрудничество с различными ведомствами, но детали отдельных случаев обсуждать не буду», — сказал пресс-секретарь Säpo Джонатан Свенссон.

SVT отмечает, что рейд стал частью серии подобных проверок в этом году против «подозрительной российской гибридной деятельности или незаконной торговли оружием в водах стран ЕС». По данным СМИ, контейнеровоз принадлежит компании M Leasing LLC, находящейся под санкциями США и ЕС. Власти утверждают, что суда этой компании перевозят северокорейские боеприпасы, которые затем Россия использует в войне против Украины.

Согласно сервису для отслеживания морских перевозок Vessel Finder, Adler ходит под флагом России и за более чем 20 лет несколько раз менял название.