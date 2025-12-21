EN
В Швеции задержали подсанкционное российское судно

2 минуты чтения 16:19 | Обновлено: 16:25

Сотрудники Таможенной службы Швеции совместно с береговой охраной задержали для досмотра российское судно Adler, владельцем которого является компания, находящаяся под западными санкциями за транспортировку оружия в Россию. Об этом сообщают SVT и Expressen со ссылкой на таможню и полицию.

По их информации, проверка судна началась в ночь на 21 декабря после того, как Adler встал на якорь в территориальных водах Швеции у города Хеганес. Сообщается, что судно покинуло порт Санкт-Петербурга 15 декабря. В ночь на 20 декабря корабль двигался через пролив Эресунн, когда у него произошел отказ двигателя.

«Проверка таможни еще не завершена, поэтому я не могу сообщить, к каким результатам она привела. Когда судно заходит в шведские воды таким образом, у нас есть право проверять, что у них на борту, ведь они не подавали таможенную декларацию» — рассказал пресс-секретарь Таможенной службы Швеции Мартин Хёглунд. Он добавил, что экипаж судна «был очень дружелюбным и сотрудничал с властями».

По информации Expressen, к проверке также подключена Служба безопасности Швеции (Säpo). «В целом у нас тесное сотрудничество с различными ведомствами, но детали отдельных случаев обсуждать не буду», — сказал пресс-секретарь Säpo Джонатан Свенссон.

SVT отмечает, что рейд стал частью серии подобных проверок в этом году против «подозрительной российской гибридной деятельности или незаконной торговли оружием в водах стран ЕС». По данным СМИ, контейнеровоз принадлежит компании M Leasing LLC, находящейся под санкциями США и ЕС. Власти утверждают, что суда этой компании перевозят северокорейские боеприпасы, которые затем Россия использует в войне против Украины.

Согласно сервису для отслеживания морских перевозок Vessel Finder, Adler ходит под флагом России и за более чем 20 лет несколько раз менял название.

Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
