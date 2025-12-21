EN
Женщина заболела раком после использования популярной детской присыпки

2 минуты чтения 17:21

Суд присяжных в США обязал компанию Johnson & Johnson выплатить 65,5 миллионов долларов 37-летней Анне Джин Хоутон Карли, у которой развился рак после использования детской присыпки. Об этом сообщает NBC News.

В ходе судебного разбирательства в окружном суде округа Рамси в штате Миннесота, юристы Карли заявили, что Johnson & Johnson знала о возможном загрязнении тальковой продукции асбестом, но все равно продвигала ее на рынке. Они также обвинили фармацевтического гиганта в том, что он не предупреждал потребителей об опасности использования своей продукции. 

Сама пострадавшая утверждала, что пользовалась присыпкой Johnson & Johnson с детства. Впоследствии у нее диагностировали мезотелиому — агрессивную форму рака, которая чаще всего связана с воздействием асбеста.

Пр итогу суд присяжных встал на сторону Карли и признал, что тальковые продукты компании способствовали у нее развитию онкологического заболевания. «Это дело касалось не только компенсации. Речь шла о правде и ответственности», — заявил адвокат женщины Бен Брэли.

В Johnson & Johnson настаивают, что их присыпка безопасна, не содержит асбеста и не вызывает рак. Компания, прекратившая мировые продажи тальковой присыпки в 2023 году, заявила о намерении обжаловать вердикт.

«Эти иски основаны на «псевдонауке», опровергнутой десятилетиями исследований, которые демонстрируют, что детская присыпка Johnson & Johnson безопасна, не содержит асбеста и не вызывает рак», — прокомментировал решение суда вице-президент Johnson & Johnson по судебным вопросам Эрик Хаас.

По данным телеканала, это дело является частью серии судебных разбирательств против Johnson & Johnson, в которых компании предъявляют иски о связи использования тальковых продуктов с развитием онкологических заболеваний. В начале этого месяца присяжные в Лос-Анджелесе присудили 40 миллионов долларов двум женщинам, заболевшим раком яичников. В октябре суд в Калифорнии обязал компанию выплатить 966 миллионов долларов семье женщины, которая умерла от мезотелиомы.

