В космос впервые отправилась женщина в инвалидной коляске

2 минуты чтения 15:03

Аэрокосмический инженер из Германии Михаэла Бентхаус стала первым человеком, передвигающимся в инвалидной коляске, который отправился в космос. Об этом сообщается на сайте американской космической компании Blue Origin.

33-летняя Бентхаус получила травму спинного мозга в 2018 году после падения с горного велосипеда. В результате женщина была парализована ниже пояса и, с тех пор, передвигается в инвалидной коляске.

В интервью CNN Бентхаус призналась, что всегда интересовалась активными видами спорта и исследованием космоса. После травмы любопытство усилилось и она сосредоточилась на инженерных и исследовательских задачах.

«Я всегда мечтала о космосе, но никогда не считала это чем-то, что я реально могу сделать», — сказала она телеканалу перед полетом.

В субботу, 20 декабря Бентхаус и еще пять человек отправились в суборбитальный полет на 10 минут на корабле New Shepard. Короткую космическую миссию организовала американская компания Blue Origin. 

Таким образом, по данным компании, Бентхаус стала первым человеком, передвигающимся в инвалидной коляске, который преодолел линию Кармана — условную границу космоса, находящуюся на высоте 100 километров (62 мили) над уровнем моря.

«Мне действительно понравился вид из иллюминатора и фаза микрогравитации, но я также полюбила весь процесс подъема. Было так круто ощущать каждый этап подъема», — рассказала Бентхаус о своем опыте.

Компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin регулярно организует короткие космические полеты для туристов. В апреле этого года в полет был отправлен полностью женский экипаж, в который вошли певица Кэти Перри и жена Безоса Лорен Санчес. Полет длился около 11 минут и задумывался как символический шаг в поддержку участия женщин в космических миссиях, однако в сети он вызвал бурные обсуждения и множество мемов.

Так, пользователи называли космическую миссию пустой тратой ресурсов. Другие отмечали, что запуск был организован в неподходящее время на фоне войн и миллионов людей, страдающих от голода.

