Глава украинской разведки назвал главную «внутреннюю ошибку» страны

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию «Левый берег» ответил на вопрос о «самой большой ошибке внутри страны», которую, по его мнению, еще можно исправить и одержать победу в войне.
«Главная ошибка, чисто с моей точки зрения, — наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации», — рассказал Буданов.
По его словам, в проблемах с мобилизацией в Украине часто обвиняют Россию, но влияние Москвы «не так велико, как всем кажется».
«Это все делалось отсюда. Иногда осознанно, из-за собственных амбиций определенных людей. Иногда необдуманно. Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили», — добавил глава ГУР.
В интервью Буданов также заявил, что он является противником территориальных уступок, которых Россия требует от Украины. Кроме того, он рассказал, что раньше Москва планировала подготовиться к военным действиям против Европы к 2030 году, но сейчас этот срок сдвинулся на 2027 год.
Отвечая на вопрос о том, зачем России нападать на Европу и в первую очередь на страны Балтии, Буданов сослался на «глубинные историко-психологические травмы» россиян.
«Это такие фантомные боли, как их называю. С точки зрения [россиян], все абсолютно правильно. Как они видят мир: север — юг, запад — восток. Для того чтобы империя — а они себя видят империей — развивалась, ты всегда должен куда-то двигаться для расширения своего влияния и территории», — заявил глава разведки.
По его мнению, если Москва развяжет войну с США, ей «будет больно», а конфликт с Китаем будет «катастрофическим», поскольку Россия окажется в том же положении, в котором оказалась Украина в начале полномасштабного вторжения.