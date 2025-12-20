Эксперт предупредила о «самосбывающемся пророчестве» войны России и Европы

Директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований по нераспространению имени Джеймса Мартина Ханна Нотте написала колонку для Financial Times, в которой говорится, что опасения европейских стран относительно потенциального нападения России на Европу становятся все более острыми и, вероятно, неизбежными.

Нотте отмечает, что Европа на протяжении еще многих лет будет сталкиваться с «реваншистской и сильно милитаризированной Россией, независимо от исхода войны в Украине». Так, Владимир Путин недавно заявил, что в случае войны с ЕС Россия будет готова воевать, и «не останется никого, с кем можно было бы вести переговоры».

Кроме того, США в новой стратегии безопасности предупредили об «исчезновении европейской цивилизации» и ориентации на сотрудничество с «патриотическими европейскими партиями», которые нередко являются сторонниками Кремля. Все это грозит Европе тем, что она окажется в стратегической изоляции перед Россией.

Европейские чиновники пытаются донести свои опасения до населения, которое по большей части остается безразличным, пишет Нотте, отмечая, что это «таит в себе подводные камни».

Первый из них, по мнению эксперта, заключается в том, что некоторые европейцы, которые отрицали возможность российского вторжения в Украину, теперь слишком уверены в неизбежности вторжения в Европу. «Эта чрезмерная коррекция может способствовать… склонности искать доказательства, подтверждающие опасения, и игнорировать при этом любые признаки обратного», — считает Нотте. По ее мнению, Кремль не осмелится на крупномасштабное нападение на страну НАТО, а удовлетворится нынешней гибридной кампанией.

Вторым подводным камнем она называет то, что утверждения о неизбежности войны «подпитывают спираль эскалации». Так, российская пропаганда сейчас утверждает, что именно Европа готовится к нападению, усиливая свой оборонный сектор.

Все это, по мнению Нотте, превращает потенциальную войну России с Европой в «самосбывающееся пророчество» из-за нехватки прямых каналов связи. Политолог отметила, что если Европа будет воспринимать войну с Россией как неминуемую, это только ускорит конфликт и не поможет его избежать. В связи с этим европейским странам следует уменьшать военные риски в отношениях с Россией и тщательно взвешивать свои слова и действия, заключила Нотте.