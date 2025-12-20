США предложили превратить Газу в футуристический курорт

В администрации президента США Дональда Трампа разработали план превращения сектора Газа в высокотехнологичный прибрежный мегаполис и футуристический курорт. Этот проект получил название «Восход солнца», сообщает американское издание The Wall Street Journal.

По его данным, в разработке плана принимали участие спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Проект предусматривает строительство жилья, школ, больниц, инфраструктуры и курортных зон, а сумма необходимых для этого вложений оценивается в 112,1 миллиарда долларов.

По замыслу авторов, реализация плана, который должен превратить разрушенную в ходе войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС Газу в «Ривьеру Ближнего Востока», займет 20 лет. Реконструкцию Газы предлагается разделить на четыре этапа — от разминирования и временного размещения жителей до создания «умного» городов с гостиницами и транспортными хабами.

При этом издание отмечает, что в документе не уточняется, какие страны или компании будут финансировать реализацию плана, а также где предполагается поселить два миллиона перемещенных на время реконструкции палестинцев.

По словам источников WSJ, представители Вашингтона уже представили свой проект нескольким потенциальным инвесторам из стран Персидского залива, Турции и Египта. В то же время, по данным издания, проект «Восходящее солнце» раскритиковали некоторые американские чиновники. По их словам, начать реализацию грандиозного плана станет возможно только после разоружения ХАМАСа, на которое он, по мнению скептиков, не согласится.

Еще одним серьезным препятствием называют последствия боевых действий — территория Газы завалена десятками миллионов тонн обломков, под которыми погребены тысячи тел погибших, и усеяна неразорвавшимися боеприпасами, поясняет издание.

Тем не менее в администрации Трампа рассчитывают приступить к реализации проекта уже через два месяца, называя единственным возможным препятствием для этого возобновление боевых действий.

«Невозможно убедить кого-либо инвестировать в Газу, если они уверены, что через два-три года произойдет еще одна война», — заявил по этому поводу госсекретарь США Марко Рубио. Тем не менее он выразил уверенность, что США смогут найти инвесторов, готовых финансировать проект.