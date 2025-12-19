Работодатель жестоко наказал сотрудника за пропущенный новогодний корпоратив

В Таиланде руководство частной компании наказало сотрудника, пропустившего новогодний корпоратив без уважительной причины. Об этом пишет Thaiger, ссылаясь на распространившийся в соцсетях скан соответствующего внутреннего документа.

В письме сотруднику говорится, что организованное работодателем празднование Нового года является обязательным для участия всего коллектива, а неявка на корпоратив без уважительной причины — нарушение условий рабочего договора.

В связи с этим работнику вынесли строгое предупреждение о необходимости соблюдать свои должностные обязанности, а также лишили его годовой премии, выплат за 50 часов переработки в декабре и запланированного повышения зарплаты.

Хрустальная империя Германа Грефа Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох? Экономика 17 минут чтения

Фотография документа завирусилась в соцсетях, вызвав бурное обсуждение. Большинство комментаторов сочли такое наказание чрезмерно суровым и посоветовали пострадавшему работнику поскорее уволиться из этой компании.

Другие — назвали требование начальства об обязательном участии работников в корпоративе нарушением их прав и предположили, что лишившее за это работника заработанных денег начальство нарушило трудовое законодательство Таиланда. При этом они возмутились, что руководство компании требует от своих сотрудников обязательной явки во время праздников.



В то же время нашлись и те, кто принял сторону компании, напомнив о важности корпоративной культуры. По их словам, если человек не может или не хочет к ней адаптироваться, то ему нужно сменить работу.