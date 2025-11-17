Радиостанция «Судного дня» передала название одной из стран НАТО

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», 17 октября передала сразу семь новых сообщений, среди которых прозвучало название одной из стран НАТО. Об этом сообщает отслеживающий активность радиостанции телеграм-канал «УВБ-76 логи».

Так, в эфире радиостанции в 11:11 по московскому времени прозвучало слово «Жеребость». Второе сообщение со словом «Оцинковщик» радиостанция передала в 12:36.

Третье сообщение, в котором прозвучало слово «Лесолед», радиостанция передала в эфир в 12:43 по московскому времени. Четвертое сообщение прозвучало спустя более часа и в нем было слово «Болонский».

Пятое сообщение радиостанция передала в 14:35. В нем прозвучало слово «Пошлый». В шестом сообщении, как отмечается, было зафиксировано название одной из стран НАТО «Латвия», а в седьмом — «Нантотюк». Они было опубликованы в 14:40 и 15:38, соответственно.

Сообщение появилось после заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о, возможно, «последнем мирном лете» в Европе. 15 ноября в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Писториус заявил, что война между Россией и странами НАТО может начаться раньше, чем предполагали эксперты.

Министр подчеркнул, что для эффективного противостояния России вооруженным силам НАТО необходимы модернизация и перевооружение. По его словам, в Германии, в частности, с середины 2027 года планируют проводить комплексные медицинские обследования граждан, чтобы определить потенциальных призывников на случай введения чрезвычайного положения. Писториус подчеркнул, что страна намерена сформировать армейский резерв, что должно усилить ее общую обороноспособность.

Слова Писториуса прокомментировали пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и представитель российского МИДа Мария Захарова. Песков заявил, что «подобная милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц». Захарова, в свою очередь, отметила, что у нее теперь «нет сомнений в том, кто агрессор».