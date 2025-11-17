EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Радиостанция «Судного дня» передала название одной из стран НАТО

2 минуты чтения 16:05 | Обновлено: 17:04
Радиостанция «Судного дня» передала название одной из стран НАТО

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», 17 октября передала сразу семь новых сообщений, среди которых прозвучало название одной из стран НАТО. Об этом сообщает отслеживающий активность радиостанции телеграм-канал «УВБ-76 логи».

Так, в эфире радиостанции в 11:11 по московскому времени прозвучало слово «Жеребость». Второе сообщение со словом «Оцинковщик» радиостанция передала в 12:36.

Третье сообщение, в котором прозвучало слово «Лесолед», радиостанция передала в эфир в 12:43 по московскому времени. Четвертое сообщение прозвучало спустя более часа и в нем было слово «Болонский».

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

Пятое сообщение радиостанция передала в 14:35. В нем прозвучало слово «Пошлый». В шестом сообщении, как отмечается, было зафиксировано название одной из стран НАТО «Латвия», а в седьмом — «Нантотюк». Они было опубликованы в 14:40 и 15:38, соответственно.

Сообщение появилось после заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о, возможно, «последнем мирном лете» в Европе. 15 ноября в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Писториус заявил, что война между Россией и странами НАТО может начаться раньше, чем предполагали эксперты.

Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
Интернет и мемы7 минут чтения

Министр подчеркнул, что для эффективного противостояния России вооруженным силам НАТО необходимы модернизация и перевооружение. По его словам, в Германии, в частности, с середины 2027 года планируют проводить комплексные медицинские обследования граждан, чтобы определить потенциальных призывников на случай введения чрезвычайного положения. Писториус подчеркнул, что страна намерена сформировать армейский резерв, что должно усилить ее общую обороноспособность.

Слова Писториуса прокомментировали пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и представитель российского МИДа Мария Захарова. Песков заявил, что «подобная милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц». Захарова, в свою очередь, отметила, что у нее теперь «нет сомнений в том, кто агрессор».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Автор:Unsplash

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01 16 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Три вагона смерти
Общество
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01 14 ноября
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01 13 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле