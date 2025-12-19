Россиянина задержали за приставания к девятилетней девочке

Житель Калужской области проник в подъезд многоэтажного дома в городе Белоусово, где напал на несовершеннолетнюю девочку, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Расследование установило, что 17 декабря мужчина преследовал девятилетнюю девочку с улицы. Он зашел вместе с ней в подъезд и по звуку открывающихся дверей лифта узнал, на каком этаже она живет. После этого, по данным следствия, подозреваемый совершил в отношении ребенка действия сексуализированного характера.

Вскоре мужчину задержали в соседнем городе Малоярославце. Сейчас подозреваемый в педофилии находится под стражей. По статье о «насильственных действиях сексуального характера» (ст. 132 УК) ему грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения.

Накануне в Петербурге задержали молодую учительницу Афину Симеонидис. По версии следствия, она трижды приводила к себе домой 12-летних учеников, чтобы «удовлетворить свои сексуальное влечение и половые потребности».

Симеонидис с отличием окончила один из лучших педагогических вузов страны, РГПУ им. Герцена. Также она получила президентскую медаль и грамоту с подписью Владимира Путина за вклад в подготовку Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году.

Еще один скандал на почве обвинений в сексуализированном насилии произошел в Москве. Несколько жителей столицы обратились в Следственный комитет, утверждая, что основатель популярного внеклассного отряда «Надежда» 80-летний Ефим Штейнберг много лет склонял подростков к оральному сексу и мастурбации.

По данным СМИ, создатель отряда «Надежда» сближался с выбранными мальчиками постепенно. В какой-то момент объятия становились чуть дольше, а поцелуи в щеку незаметно для остальных превращались в поцелуи в уголок губ, потом — прямо в губы.