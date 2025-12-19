EN
Криминал

Молодую учительницу из Петербурга заподозрили в растлении учеников

2 минуты чтения 00:06 | Обновлено: 02:04

Выпускница одного из лучших педагогических вузов страны, 22-летняя Афина Симеонидис, трижды приводила к себе домой 12-летних учеников. Как полагает следствие, девушка делала это для того, чтобы «удовлетворить свои сексуальное влечение и половые потребности», сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 

Симеонидис задержали 16 декабря, а через двое суток ее отправили в СИЗО по обвинению в насильственных действиях сексуализированного характера. Девушка вину не признала и просила назначить меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако Выборгский районный суд оставил Симеонидис под стражей до 15 февраля 2026 года. 

Летом 2024 года девушка с отличием закончила РГПУ им. Герцена. Диплом ей вручал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Молодая учительница также с радостью делилась, что получила президентскую медаль и грамоту с подписью Владимира Путина за вклад в подготовку Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году. Она также рассказывала, что установила с детьми теплые и доверительные отношения. В октябре 2024 года Симеонидис стала классным руководителем. 

Девушке грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения за насильственные действия сексуализированного характера совершенного в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. 

Ранее несколько жителей Москвы обратились в Следственный комитет, утверждая, что основатель популярного внеклассного отряда «Надежда» 80-летний Ефим Штейнберг много лет склонял подростков к оральному сексу и мастурбации. Почетного работника сферы молодежной политики Штейнберга обвиняют в многолетнем сексуализированном насилии по отношению к несовершеннолетним.

