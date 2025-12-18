Заслуженного московского педагога обвинили в педофилии

Несколько жителей Москвы обратились в Следственный комитет, утверждая, что основатель популярного внеклассного отряда «Надежда» 80-летний Ефим Штейнберг много лет склонял подростков к оральному сексу и мастурбации, рассказывает «Верстка».

Штейнберг — почетный работник сферы молодежной политики и педагог высшей квалификационной категории. За 60 лет он воспитал более шести тысяч детей. Однако теперь его обвиняют в многолетнем сексуализированном насилии по отношению к несовершеннолетним.

В 1965 году Штейнберга позвали руководить кружком пионеров в дворце творчества «Преображенский». В отряде Штейнберг остался на всю жизнь, больше он нигде не работал. Семьи и детей не завел. Никто из собеседников «Верстки» не смог даже вспомнить, были ли у него романтические отношения.

В «Надежду» уже 65 лет ходят дети из старейших районов на востоке Москвы — Преображенского и Сокольников. Воспитанники отряда говорят, что несут добро и радость людям. В основном жизнь «Надежды» — это подготовка театральных, танцевальных и спортивных выступлений в домах престарелых, детских садах, домах малютки, концерт на Новый год и прочие культурные занятия.

На мероприятиях отряда не ведут разговоров о так называемой «СВО», не обсуждают Путина или религию. И почти никто не может внятно ответить на вопрос, для чего именно был создан отряд «Надежда».

«Зато в отряде существует культ Штейнберга Ефим Борисовича. То есть это не преувеличение. То, с чем мы сейчас сталкиваемся, — это полноценный культ», — уверяет София Зайцева, одна из собеседниц издания.

На многочисленных фотографиях отрядной жизни крайне редко встречаются кадры, где Штейнберг обнимает девочек. Но почти всегда он держит за руку или обнимает сзади двумя руками — мальчиков.

«Верстка» пишет, что для некоторых детей в порядке вещей было зайти к Штейнбергу домой или остаться ночевать. Некоторые приходили за советом, если поругался с семьей, просто попить чаю или чтобы не ехать домой после поздней репетиции.

Сближался создатель отряда «Надежда» с выбранными мальчиками, по их словам, постепенно. Однажды объятия становились чуть дольше, а поцелуи в щеку незаметно для остальных превращались в поцелуи в уголок губ, потом — через раз — прямо в губы, пишет издание. Сидя рядом Штейнберг, как утверждает издание, мог положить ладонь на колено подростка, затем передвинуть выше по бедру, или его рука могла скользнуть ниже поясницы, а потом на ягодицы.

О такой «схеме» в материале «Верстки» говорят трое выпускников отряда «Надежда». Одного из них Штейнберг позвал домой, чтобы померить шорты, привезенные в подарок из США. Мальчику было 16 лет, он надел шорты, Штейнберг на него посмотрел:

«Видимо, что-то в нем сыграло. Мы сидели на диване, он за коленку меня потрогал, еще что-то. И задает вопрос: „Ты не против, если я тебя поцелую?“ Он был не агрессивен. Он не заставлял. Я замер. И, видимо, он это молчание воспринимал как согласие на то, чтобы он мог что-то сделать. В итоге это были поцелуи и оральный секс с его стороны. И после того, как я эякулировал, на этом все закончилось».

С другими мальчиками Штейнберг, как сообщает «Верстка», контактировал похожим образом. С одним из воспитанников отряда заслуженный педагог практиковал оральный секс три года подряд, пока тому не исполнилось 16 лет.

Сам Штейнберг на звонки и сообщения «Верстки» не ответил. На данный момент в Следственном комитете решается вопрос об открытии уголовного дела. Тем временем воспитанники отряда «Надежда» собирают подписи в защиту своего бессменного лидера.