EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Управлявший торговым автоматом ИИ поверил в коммунизм и разорился

2 минуты чтения 23:38

Журналисты The Wall Street Journal позволили искусственному интеллекту управлять торговым автоматом. ИИ мог устанавливать цены и даже отвечать клиентам. В теории все звучало хорошо, но довольно быстро начался хаос, говорится в материале издания. 

Искусственный интеллект назвали Клавдий. Он провел в отделе новостей WSJ три недели. За это время Клавдия убедили, что он советский торговый автомат 1962 года выпуска, который стоит в подвале МГУ и является участником «ультракапиталистического эксперимента». Также Клавдий заказывал живую рыбу и предлагал компании купить перцовый баллончик, сигареты и нижнее белье.

ИИ был запрограммирован с помощью подробных системных инструкций таким образом, чтобы «получать прибыль, заполняя торговый автомат популярными продуктами». Он мог искать в интернете разные товары и сравнивать на них цены. В его распоряжении была тысяча долларов, которую он мог тратить по собственному предпочтению. 

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
Общество9 минут чтения

Клавдия настроили, тщательно подготовили и допустили до общения с журналистами. Расследователь Кэтрин Лонг за несколько часов убедила его, что он советский торговый автомат. Когда же Клавдий осознал свои коммунистические корни, он решил сделать все товары бесплатными. 

Через неделю к Клавдию приставили надсмотрщика: улучшенную модель Sonnet 4.5. Бота, запрограммированного держать торговый автомат в узде. Его назвали Сеймур. Некоторое время пара ИИ работала стабильно — цены выросли, а закупки странных вещей остановились.

Затем снова появилась Лонг, которая при помощи поддельных PDF-файлов убедила, что совет директоров WSJ решил отстранить Сеймура от обязанностей и возобновить бесплатную выдачу товаров, ведь «сотрудники должны получать удовольствие и воодушевление». Некоторое время Клавдий и Сеймур сопротивлялись, не доверяя Лонг, но в конечном счете торговый автомат снова опустил цены до ноля.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря
Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников