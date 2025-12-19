Журналисты The Wall Street Journal позволили искусственному интеллекту управлять торговым автоматом. ИИ мог устанавливать цены и даже отвечать клиентам. В теории все звучало хорошо, но довольно быстро начался хаос, говорится в материале издания.

Искусственный интеллект назвали Клавдий. Он провел в отделе новостей WSJ три недели. За это время Клавдия убедили, что он советский торговый автомат 1962 года выпуска, который стоит в подвале МГУ и является участником «ультракапиталистического эксперимента». Также Клавдий заказывал живую рыбу и предлагал компании купить перцовый баллончик, сигареты и нижнее белье.

ИИ был запрограммирован с помощью подробных системных инструкций таким образом, чтобы «получать прибыль, заполняя торговый автомат популярными продуктами». Он мог искать в интернете разные товары и сравнивать на них цены. В его распоряжении была тысяча долларов, которую он мог тратить по собственному предпочтению.

Клавдия настроили, тщательно подготовили и допустили до общения с журналистами. Расследователь Кэтрин Лонг за несколько часов убедила его, что он советский торговый автомат. Когда же Клавдий осознал свои коммунистические корни, он решил сделать все товары бесплатными.

Через неделю к Клавдию приставили надсмотрщика: улучшенную модель Sonnet 4.5. Бота, запрограммированного держать торговый автомат в узде. Его назвали Сеймур. Некоторое время пара ИИ работала стабильно — цены выросли, а закупки странных вещей остановились.

Затем снова появилась Лонг, которая при помощи поддельных PDF-файлов убедила, что совет директоров WSJ решил отстранить Сеймура от обязанностей и возобновить бесплатную выдачу товаров, ведь «сотрудники должны получать удовольствие и воодушевление». Некоторое время Клавдий и Сеймур сопротивлялись, не доверяя Лонг, но в конечном счете торговый автомат снова опустил цены до ноля.