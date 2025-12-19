EN
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом

2 минуты чтения 20:10

Российско-израильская шахматистка Дина Беленькая не смогла сдержать эмоций, когда увидела своего соперника — 11-летнего американца Александра Ясински. Видео их встречи россиянка опубликовала в своем инстаграме.

«Ой, б**, что это?» — сказала Беленькая, увидев юного шахматиста с подушкой под мышкой.

Ясински пояснил, что подушка ему нужна, чтобы было удобно сидеть — без нее он не достает до стола. Он рассказал, что ему 11 лет, но он уже имеет статус национального мастера в США.

Беленькую слова Ясински не впечатлили. Несмотря на это, юный шахматист выиграл партию, рассказал телеграм-канал Baza. Теперь пользователи соцсетей обсуждают не только талант Ясински, но и нецензурные высказывания его титулованной оппонентки.

Дина Беленькая — российская и израильская шахматистка, имеет степень мастера спорта России по шахматам. В 2016 году, после сильного выступления на шахматном фестивале в Кондоме, Беленькая получила звание гроссмейстера среди женщин. Также в 2015 году она стала чемпионкой России по быстрым шахматам в команде, а в 2017 году — бронзовым призером Кубка России.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
Криминал15 минут чтения

Ясински — шахматист из Майами, штат Флорида. Его мировой рейтинг в этом году — 2211, на персональном сайте шахматиста говорится, что это лучший показатель на данный момент. В национальном рейтинге в США в этом году Ясински занял четвертое место в топ-100 шахматистов в возраст до десяти лет.

