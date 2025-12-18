EN
Криминал

Подвергшийся пыткам в подмосковном рехабе подросток почти месяц не выходит из комы

2 минуты чтения 14:01

Подросток, пострадавший от систематических пыток в реабилитационном центре Анны Хоботовой в подмосковном Дедовске, до сих пор находится в коме, сообщают телеграм-канал «112» и РЕН ТВ. Согласно полученной СМИ информации, медики обнаружили на теле 16-летнего Романа новые следы истязаний.

О том, что несовершеннолетний пациент рехаба впал в кому стало известно в конце ноября. Следственный комитет тогда сообщил, что Романа доставили в больницу с множественными повреждениями на голове и по всему телу, а также со следами связывания на руках и ногах.

По версии следствия, подростка, и некоторых других постояльцев в реабилитационном центре избивали и подвергали пыткам. Его основательница Анна Хоботова при этом называет себя психологом, юристом и правозащитником. В своих соцсетях она утверждала, что в ее центрах к каждому ребенку применяют особый подход и оказывают медицинскую помощь.

18 декабря «112» и РЕН ТВ сообщили, что у 16-летнего Романа нашли новые следы пыток на теле. Врачи, как отмечается, зафиксировали множественные травмы в виде синяков, ссадин, кровоподтеков на лице и голове, ожогов на спине, а также обширные гематомы на кистях и стопах. Кроме того, в области крестца у пострадавшего были выявлены пролежни. Состояние пациента врачи оценили как крайне тяжелое.

Телеграм-канал Mash писал, что перед госпитализацией подросток пролежал две недели на полу «в полумертвом состоянии». Его матери, как отмечалось, не давали видеться с сыном, ссылаясь на его «плохое поведение». Сама мать Романа рассказывала «Известиям», что рехаб Хоботовой ей представили как «элитный центр». Женщина призналась, что обратилась в учреждение из-за зависимости сына от смартфона и его агрессивного поведения.

По данным Mash, после истязаний у подростка развилась почечная недостаточность и сепсис, его подключили в гемодиализу и аппарату искусственной вентиляции легких. В больнице у него также выявили ушибы, гноящиеся раны и рассечение спины.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Основательницу рехаба задержали, а позже арестовали на время следствия.

