EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Сенат Казахстана одобрил запрет «пропаганды» ЛГБТ

2 минуты чтения 18:58 | Обновлено: 19:05

Верхняя палата парламента Казахстана — Сенат — одобрила поправки в законодательство, предусматривающие запрет «пропаганды педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации». Об этом сообщило издание BAQ.

Законопроект предполагает внесение поправок в некоторые законодательные акты по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента. Сенат одобрил документ в двух чтениях за один день.

«Анализ международного опыта показывает, что во многих странах мира принято законодательство, обеспечивающее защиту национальных ценностей и традиций, в том числе, предусматривающих защиту института традиционной семьи», — передало издание «Власть» слова депутата Сената Руслана Рустемова.

Запрет вступит в силу после того, как его подпишет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Верхняя палата парламента Казахстана должна была рассмотреть законопроект еще четвертого декабря, но отложила его, так как в тот же день проходила встреча Токаева с президентом Европейского совета Антониу Коштой. За день до этого члены Сената встретились с послом Европейского союза в Казахстане Алешкой Симкич.

Депутаты нижней палаты казахстанского парламента — мажилиса — единогласно приняли законопроект в ноябре. По их словам, запрет нужен для «защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». «Пропаганду» нельзя будет размещать в «публичном пространстве», СМИ и интернете.

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
Политика25 минут чтения

За нарушение запрета, согласно законопроекту, предусмотрена административная ответственность: арест на срок до десяти суток либо штраф в размере до 40 минимальных расчетных показателей. В 2025 году это соответствует сумме до 157 тысяч тенге, что эквивалентно примерно 260 евро или 24,5 тысяч рублей.

По словам вице-министра культуры и информации Казахстана Евгения Кочетова, законопроект не затронет случаи, когда люди говорят о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу или публикуют статистические данные. Фильмы с ЛГБТ-сценами также будут разрешены на территории страны, но будут сопровождаться возрастной маркировкой «18+», сказал вице-министр.

«Под запрет будут попадать призывы в духе: быть представителем ЛГБТ лучше, чем быть представителем гетеросексуального сообщества. Вот тогда это посчитают пропагандой», — отметил Кочетов.

Он также подчеркнул, что казахстанский законопроект «не имеет ничего общего» с ограничениями, действующими в России.

Против инициативы высказались казахстанские ЛГБТ-активисты, а также ряд международных правозащитных структур, включая Human Rights Watch и Civil Rights Defenders. По их оценке, законопроект противоречит международным обязательствам Казахстана в сфере защиты прав человека и может затронуть базовые права детей, в том числе на доступ к образованию, медицинской помощи и информации.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря