Верхняя палата парламента Казахстана — Сенат — одобрила поправки в законодательство, предусматривающие запрет «пропаганды педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации». Об этом сообщило издание BAQ.

Законопроект предполагает внесение поправок в некоторые законодательные акты по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента. Сенат одобрил документ в двух чтениях за один день.

«Анализ международного опыта показывает, что во многих странах мира принято законодательство, обеспечивающее защиту национальных ценностей и традиций, в том числе, предусматривающих защиту института традиционной семьи», — передало издание «Власть» слова депутата Сената Руслана Рустемова.

Запрет вступит в силу после того, как его подпишет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Верхняя палата парламента Казахстана должна была рассмотреть законопроект еще четвертого декабря, но отложила его, так как в тот же день проходила встреча Токаева с президентом Европейского совета Антониу Коштой. За день до этого члены Сената встретились с послом Европейского союза в Казахстане Алешкой Симкич.

Депутаты нижней палаты казахстанского парламента — мажилиса — единогласно приняли законопроект в ноябре. По их словам, запрет нужен для «защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». «Пропаганду» нельзя будет размещать в «публичном пространстве», СМИ и интернете.

Советская Россия проиграла Латвии войну Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику Политика 25 минут чтения

За нарушение запрета, согласно законопроекту, предусмотрена административная ответственность: арест на срок до десяти суток либо штраф в размере до 40 минимальных расчетных показателей. В 2025 году это соответствует сумме до 157 тысяч тенге, что эквивалентно примерно 260 евро или 24,5 тысяч рублей.

По словам вице-министра культуры и информации Казахстана Евгения Кочетова, законопроект не затронет случаи, когда люди говорят о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу или публикуют статистические данные. Фильмы с ЛГБТ-сценами также будут разрешены на территории страны, но будут сопровождаться возрастной маркировкой «18+», сказал вице-министр.

«Под запрет будут попадать призывы в духе: быть представителем ЛГБТ лучше, чем быть представителем гетеросексуального сообщества. Вот тогда это посчитают пропагандой», — отметил Кочетов.

Он также подчеркнул, что казахстанский законопроект «не имеет ничего общего» с ограничениями, действующими в России.

Против инициативы высказались казахстанские ЛГБТ-активисты, а также ряд международных правозащитных структур, включая Human Rights Watch и Civil Rights Defenders. По их оценке, законопроект противоречит международным обязательствам Казахстана в сфере защиты прав человека и может затронуть базовые права детей, в том числе на доступ к образованию, медицинской помощи и информации.