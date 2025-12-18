СМИ: Эрдоган попросил Путина выкупить обратно российское оружие на миллиарды долларов

Турция хочет вернуть российские системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» ради получения американских истребителей F-35. Президент страны Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину подобный сценарий в Туркменистане, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Турция рассчитывает, что когда она откажется от ЗРК «Триумф», США отменят санкции в отношении турецкой оборонной промышленности. После этого, как отмечает издание, Эрдоган надеется, что Турция сможет повторно присоединиться к американской программе поставок истребителей F-35. А роль посредника в отношениях между Россией и Украиной заставит Москву отнестись к его просьбе «более благосклонно».

При этом, как пишет Bloomberg, Эрдоган хочет, чтобы Россия выкупила обратно комплексы свои же С-400, ранее проданные Турции, и таким образом вернуть потраченные миллиарды долларов. Стоимость сделки может быть оплачена поставками нефти и газа.

«Стоимость ракет и радаров С-400 меркнет по сравнению с дипломатическим капиталом, который Турция могла бы получить от союзников по НАТО и, в частности, от Трампа», — отмечает анонимный источник в разговоре с Bloomberg.

Советская Россия проиграла Латвии войну Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику Политика 25 минут чтения

27 декабря 2017 года Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400. Сумма сделки составила два с половиной миллиарда долларов, о чем заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Вашингтон потребовал от Турции, чтобы та отказалась от российского оружия в пользу американских систем ПВО «Patriot», однако Анкара отказалась. Тогда США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35.

В прошлом году посол США в Турции Том Баррак заявил, что Анкара хочет приобрести у Вашингтона истребители. Взамен турецкие власти обещали не использовать закупленные у России комплексы.

До сих пор российские С-400 хранились на военных складах, так как в НАТО, членом которого является Турция, полагали, что при совместной эксплуатации «Триумфа» с западными самолетами Россия сможет получить о них важную разведывательную информацию.