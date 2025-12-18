EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: Эрдоган попросил Путина выкупить обратно российское оружие на миллиарды долларов

2 минуты чтения 00:33

Турция хочет вернуть российские системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» ради получения американских истребителей F-35. Президент страны Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину подобный сценарий в Туркменистане, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Турция рассчитывает, что когда она откажется от ЗРК «Триумф», США отменят санкции в отношении турецкой оборонной промышленности. После этого, как отмечает издание, Эрдоган надеется, что Турция сможет повторно присоединиться к американской программе поставок истребителей F-35. А роль посредника в отношениях между Россией и Украиной заставит Москву отнестись к его просьбе «более благосклонно».

При этом, как пишет Bloomberg, Эрдоган хочет, чтобы Россия выкупила обратно комплексы свои же С-400, ранее проданные Турции, и таким образом вернуть потраченные миллиарды долларов. Стоимость сделки может быть оплачена поставками нефти и газа.

«Стоимость ракет и радаров С-400 меркнет по сравнению с дипломатическим капиталом, который Турция могла бы получить от союзников по НАТО и, в частности, от Трампа», — отмечает анонимный источник в разговоре с Bloomberg.

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
Политика25 минут чтения

27 декабря 2017 года Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400. Сумма сделки составила два с половиной миллиарда долларов, о чем заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. 

Вашингтон потребовал от Турции, чтобы та отказалась от российского оружия в пользу американских систем ПВО «Patriot», однако Анкара отказалась. Тогда США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35. 

В прошлом году посол США в Турции Том Баррак заявил, что Анкара хочет приобрести у Вашингтона истребители. Взамен турецкие власти обещали не использовать закупленные у России комплексы. 

До сих пор российские С-400 хранились на военных складах, так как в НАТО, членом которого является Турция, полагали, что при совместной эксплуатации «Триумфа» с западными самолетами Россия сможет получить о них важную разведывательную информацию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Цены на нефть рухнули
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Цены на нефть рухнули
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников