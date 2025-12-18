Неопрятный мужчина без паспорта и билета смог пройти контроль и подняться на борт самолета

Неопрятный мужчина, имя которого не раскрывается, попал на самолет, вылетавший из аэропорта Хитроу в Лондоне, без паспорта и посадочного талона. Об этой истории рассказала газета The Telegraph.

Неизвестный прошел через турникеты, где нужно сканировать посадочный талон, вместе с другим пассажиром. Затем мужчина прошел проверку безопасности, где у него не обнаружили запрещенных веществ.

После этого нарушитель обманул сотрудников авиакомпании British Airways, проверявших посадочные талоны у пассажиров, представившись членом семьи, которая прошла проверку билетов ранее.

Таким образом мужчина попал на борт, который должен был вылететь в 7:20 утра по местному времени из Лондона в столицу Норвегии Осло.

«Этот парень ходил по салону, пока самолет не заполнился. Затем к нему подошел один из членов экипажа. И стало ясно, что у этого человека не было ни посадочного талона, ни чего-либо другого», — сказал The Telegraph один из пассажиров того рейса Майк ЛаКорте.

Он описал нарушителя как путешествующего в одиночку «неопрятного» белого мужчину «около тридцати лет», одетого в спортивный костюм бренда Off-White. Из вещей у неизвестного с собой был только небольшой рюкзак, добавил ЛаКорте.

Когда стало понятно, что мужчина попал на борт незаконно, на место прибыли сотрудники службы безопасности аэропорта, а вскоре и вооруженная полиция. Они вывели неизвестного из самолета и арестовали его.

После этого бортпроводники проверили все багажные полки на лайнере, а пассажиров направили на повторный досмотр. ЛаКорте также добавил, что самолет после инцидента проверили с участием служебных собак.

В итоге рейс из Лондона в Осло задержался на три часа и двадцать минут, сообщила The Telegraph со ссылкой на данные сервиса Flight Radar 24.

Специалист по авиационной безопасности Филипп Баум охарактеризовал этот инцидент как «серьезное нарушение безопасности». По его словам, авиакомпания несет ответственность за отсутствие на своих рейсах нелегальных пассажиров.