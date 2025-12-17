Трамп признал свой «характер алкоголика»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал большой материал журнала Vanity Fair, основанный на интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. В нем она, в частности, заявила, что Трамп обладает «характером алкоголика».

«Какой-нибудь клинический психолог, знающий в миллион раз больше, чем я, со мной бы поспорил. Но у высокофункциональных алкоголиков или алкоголиков в целом, когда они выпивают, личность проявляется в полной мере. А я немного разбираюсь в ярких личностях», — приводит цитату главы аппарата Белого дома журналист Vanity Fair Крис Уиппл.

Как отмечается в статье, Уайлс также заявила, что Трамп «действует, исходя из убеждения, что нет ничего, чего он не мог бы сделать. Ничего, ноль, ничего».

Большое интервью вызвало скандал в Белом доме. После его публикации Уайлс обвинила Vanity Fair в «недобросовестных нападках» на нее и главу Белого дома.

«Важные детали в интервью были проигнорированы, а большая часть того, что я и другие говорили о команде и президенте, не было включено в статью. После прочтения я пришла к выводу, что это было сделано для того, чтобы создать чрезвычайно хаотичную и негативную картину о президенте и нашей команде», — написала она на своей странице в Х.

Позже материал прокомментировал и сам Дональд Трамп. В разговоре с New York Post он заявил, что Уайлс была права, говоря о его «характере алкоголика».

«Я много раз говорил это о себе. Мне повезло, что я не пью. Если бы я пил, то вполне мог бы [стать алкоголиком]. Я говорил, что у меня властный и склонный к зависимости характер», — сказал американский президент.

Как сообщает таблоид, Трамп также встал на защиту Уайлс и согласился с тем, что ее слова в интервью были искажены.

«Я не читал эту статью, но я в принципе не читаю Vanity Fair. Однако Уайлс проделала фантастическую работу. Полагаю, из того, что я слышал, факты были неверны, и это был очень заблуждающийся интервьюер, намеренно вводящий в заблуждение», — считает президент США.

В статье Vanity Fair, помимо прочего, были опубликованы резкие высказывания Уайлс в адрес миллиардера и бывшего главы департамента госэффективности Илона Маска. Согласно материалу, она назвала главу Tesla и SpaceX «ярым кетаминщиком» и сравнила его Носферату.