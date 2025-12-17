Ученые приблизились к разгадке тайны Бермудского треугольника

Под океанической корой под Бермудскими островами обнаружили загадочный слой горных пород толщиной 20 километров. Ученые считают, что это может объяснить загадку Бермудских островов, передает Live Science.

«Обычно внизу океанической коры находится мантия. Но в Бермудах есть еще один слой, расположенный под корой, внутри тектонической плиты, на которой находится Бермудский архипелаг», — рассказал ведущий автор исследования Уильям Фрейзер, сейсмолог из Института Карнеги в Вашингтоне.

Отмечается, что ранее ученые не находили горных пород такой толщины под океанической корой. Происхождение этого слоя в Бермудах до конца неясно. По словам Фрейзера, Бермуды расположены на океанической возвышенности, где океаническая кора выше, чем окружающие его породы. Однако нет никаких доказательств какой-либо продолжающейся вулканической активности, создавшей эту возвышенность, — последнее известное извержение вулкана на островах произошло 31 миллион лет назад.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали Криминал 15 минут чтения

Как пишет Live Science, Бермуды заслужили репутацию одного из самых загадочных мест на планете благодаря области между архипелагом, Флоридой и Пуэрто-Рико, где, по некоторым данным, пропало необычно большое количество кораблей и самолетов. Однако, отмечают ученые, настоящая загадка этого региона заключается в том, почему на Бермудах существует настолько сильное океаническое волнение.

Открытие новой гигантской «структуры» позволяет предположить, что последнее извержение, возможно, выбросило горную породу из мантии Земли в земную кору, где она застыла, создав нечто похожее на плот, который поднял дно океана примерно на 500 метров.

Фрейзер и соавтор исследования Джеффри Парк, профессор из Йельского университета, использовали записи сейсмической станции на Бермудских островах, зафиксировавшие крупные землетрясения в разных уголках мира, чтобы получить представление о Земле на глубине до 50 километров под Бермудами. Они исследовали места, где сейсмические волны от этих землетрясений внезапно изменились, что и позволило обнаружить необычно толстый слой горных пород. Его плотность оказалась ниже, чем у окружающих пород.