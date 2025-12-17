EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ рассказали о «максимально опасной» неделе для Европы

2 минуты чтения 08:05

Европейские дипломаты и аналитики считают, что на этой неделе у Евросоюза появится шанс ​​опровергнуть утверждение президента США Дональда Трампа о том, что блок является слабым и нерешительным. В связи с этим The New York Times называет эту неделю «решающей» для Европы.

Как пишет издание, в течение нескольких месяцев европейские страны пытались согласовать предложение о финансировании Украины. Как ожидается, после двух дней переговоров в Берлине 14 и 15 декабря, в ближайший четверг, 18 декабря, ЕС должен выделить Киеву кредит из замороженных российских активов.

«Готова ли Европа сделать все необходимое? Сейчас Европе крайне важно заявить о себе. Это момент максимальной опасности», — считает старший научный сотрудник экономического аналитического центра Bruegel в Брюсселе Якоб Функ Киркегор.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
Криминал15 минут чтения

NYT называет прошедшую в Берлине встречу «самыми широкими» переговорами по прекращению боевых действий с момента вторжения России в Украину. По данным издания, вопроса финансирования Украины может стать ключом не только к поддержке Киева, но и к обеспечению дальнейшего влияния Европы в дипломатической борьбе, которую лидеры континента считают центральной для своей будущей безопасности.

«Это способ подтвердить свою значимость. Сама мысль о том, что будущее Европы определяется Россией и Соединенными Штатами, вызывает отвращение», — заявил старший научный сотрудник американского Совета по международным отношениям Брэд У. Сетсер. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также назвала встречу в четверг «решающим» моментом.

В случае согласования финансирования Украины ЕС будет использовать 210 миллиардов евро из замороженных российских активов для обеспечения беспроцентных кредитов Украине на сумму 90 миллиардов евро в течение следующих двух лет. Это покроет две трети предполагаемых финансовых потребностей Киева, с возможностью получения дополнительных средств в дальнейшем. Украине потребуется вернуть кредит только в том случае, если Россия выплатит репарации за войну, пишет NYT.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России