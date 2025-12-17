СМИ рассказали о «максимально опасной» неделе для Европы

Европейские дипломаты и аналитики считают, что на этой неделе у Евросоюза появится шанс опровергнуть утверждение президента США Дональда Трампа о том, что блок является слабым и нерешительным. В связи с этим The New York Times называет эту неделю «решающей» для Европы.
Как пишет издание, в течение нескольких месяцев европейские страны пытались согласовать предложение о финансировании Украины. Как ожидается, после двух дней переговоров в Берлине 14 и 15 декабря, в ближайший четверг, 18 декабря, ЕС должен выделить Киеву кредит из замороженных российских активов.
«Готова ли Европа сделать все необходимое? Сейчас Европе крайне важно заявить о себе. Это момент максимальной опасности», — считает старший научный сотрудник экономического аналитического центра Bruegel в Брюсселе Якоб Функ Киркегор.
NYT называет прошедшую в Берлине встречу «самыми широкими» переговорами по прекращению боевых действий с момента вторжения России в Украину. По данным издания, вопроса финансирования Украины может стать ключом не только к поддержке Киева, но и к обеспечению дальнейшего влияния Европы в дипломатической борьбе, которую лидеры континента считают центральной для своей будущей безопасности.
«Это способ подтвердить свою значимость. Сама мысль о том, что будущее Европы определяется Россией и Соединенными Штатами, вызывает отвращение», — заявил старший научный сотрудник американского Совета по международным отношениям Брэд У. Сетсер. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также назвала встречу в четверг «решающим» моментом.
В случае согласования финансирования Украины ЕС будет использовать 210 миллиардов евро из замороженных российских активов для обеспечения беспроцентных кредитов Украине на сумму 90 миллиардов евро в течение следующих двух лет. Это покроет две трети предполагаемых финансовых потребностей Киева, с возможностью получения дополнительных средств в дальнейшем. Украине потребуется вернуть кредит только в том случае, если Россия выплатит репарации за войну, пишет NYT.